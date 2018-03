Escola de Manaus conquista bronze na Etapa Nacional de Badminton

Manaus - Com apenas sete atletas e disputando no individual, a equipe da Escola de Tempo Integral Sérgio Pessoa, no Jorge Teixeira, foi destaque na 1ª Etapa Nacional de Badminton, realizada no período de 22 a 25 de março, na cidade de Toledo-PR. O evento foi uma realização da Confederação Brasileira de Badminton.

O atleta Gustavo Manoel levou dois bronzes, sendo uma na categoria sub-11 simples e a outra medalha na dupla. Já no sub-19, Estefanny Gonzaga ficou com bronze na dupla feminina. Os amazonenses venceram adversários com estrutura maior e de qualidade superior.

A treinadora da equipe, Nilma Menezes, formada em Educação Física, com especialização em cinesiologia e fisiologia do exercício, além de ser mestre em educação e ex-atleta da modalidade, ficou feliz com os resultados conquistados dentro de quadra. Para ela, as medalhas representam uma conquista, pois teve outras equipes que levaram mais de 100 atletas para competir.

“Essas medalhas mostram que, em pouco tempo de treinamento, temos condições de ficar entre os melhores do Brasil. Isso é uma grande vitória em relação as outras equipes que treinam a mais tempo, inclusive com facilidade de materiais e recursos. Por exemplo, as equipes dos principais estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, e Piauí, entre outros, treinam quatro horas todos os dias, enquanto treinamos apenas três horas na semana. É muito pouco”, lamentou, mas disse que o grupo está no caminho certo.

“Estamos em evolução e há quatro anos começamos nosso trabalho com Badminton. Esses resultados são de suma importância para o Estado, a escola, os atletas, a técnica e os pais, porque além de ajudar na formação, com certeza essas experiências de viagens e competições servirão para o currículo deles futuramente”, comentou.

Possibilidade

Depois dos resultados expressivos em âmbito nacional, com a superação de dificuldades, obstáculos e a falta de uma estrutura maior, uma outra conquista pode ser obtida pelos amazonenses.

“Com esse resultado, temos a possibilidade de sermos convocados para o Pan Americano Junior. Estamos na torcida para que dê tudo certo. Nossa principal dificuldade são passagens aéreas, precisamos de patrocinadores que acreditem em nosso potencial para investir em nossos atletas e mostrar que podemos ter bons resultados para o Amazonas”, concluiu.

