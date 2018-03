Arthur Bernardes não é mais técnico do Nacional

Manaus - O Nacional Futebol Clube comunica que Arthur Bernardes não é mais técnico do time azulino. O presidente do clube, Roberto Peggy, ressalta a qualidade do profissional, agradece seus serviços e lhe deseja sucesso.



“Não é possível dispensar o Arthur Bernardes sem o profundo sentimento de tristeza e também de gratidão, porque se o Nacional tem hoje um calendário de Campeonato Brasileiro eu reputo essa vaga na Série D ao talento dele. Ano passado, dentro de campo e, também, no extracampo nos ajudou a segurar uma das maiores crises que o Nacional já passou. Então, não dá para esquecer isso. Entendo que a torcida nacionalina esteja chateada com tudo o que aconteceu, da forma como aconteceu, mas não podemos deixar de reconhecer que Arthur Bernardes fez uma grande diferença ano passado”, disse.

O mandatário destaca que a saída do técnico foi em comum acordo e revela ainda que em breve irá anunciar o substituto de Arthur Bernardes que vai comandar a equipe na Série D. “Nós sentamos e conversamos. Vamos colocar uma pessoa à altura e espero que o Arthur tenha sucesso na sua jornada porque é um grande profissional. Um dos técnicos mais qualificados que o Nacional já teve “, afirma.

Gratidão

Arthur Bernardes lamenta a campanha no Campeonato Amazonense e agradece a recepção que teve em Manaus.

“Satisfação aos nossos torcedores, a todas as pessoas interessadas que realmente fiquei muito feliz de ter vindo para Manaus, conhecer uma cidade tão boa, fiquei feliz de conhecer tantas pessoas aqui, tantos amigos. A primeira passagem foi muito boa, a segunda teve esses percalços devido a uma série de circunstâncias, primeiro de eu não ter chegado a tempo para ajudar a montar a equipe. Segundo que futebol é resultado e o resultado não apareceu, ocasionando assim o nosso afastamento. Fico feliz de ter contribuído de alguma forma para o calendário desse ano e ao mesmo tempo em que saio triste porque não conseguir fazer o que pretendíamos. De qualquer forma agradeço a todos”, disse.

O técnico conta que o estado de saúde dele também não colabora para permanecer à frente do Naça. “Eu também tive uns problemas de saúde nos últimos 20 dias, trabalhei dois jogos bem debilitado, entre uns assuntos pessoais. É um conjunto de fatores”, finalizou.

No Naça

O técnico Arthur Bernardes de 62 anos, chegou ao Nacional Futebol Clube para a temporada de 2017. Foi vice-campeão Amazonense em 2017 e garantiu calendário para 2018. Ele retornou ao Leão para a temporada deste ano, após início da competição.





