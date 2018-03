No primeiro jogo da semifinal, Manaus encara o Paysandu em Belém

Manaus - Um novo desafio e mais uma vez a eterna rivalidade entra em campo no futebol nacional. O Manaus tem pela frente, mais uma vez, um time do Pará. Ele vai enfrentar a tradição, categoria e histórico do Paysandu, único representante da região Norte, no Brasileiro da Série B.

O primeiro confronto pela semifinal da Copa Verde será nesta terça-feira (27), às 17h (19h de Brasília), no alçapão da Curuzu, em Belém, no Pará. O jogo de volta será no dia 11 de abril, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Com apenas 5 anos de fundação, o Gavião do Norte enfrentou o Remo e já fez história na competição nacional, quando quebrou um tabu: nunca um time amazonense havia vencido uma equipe do Pará. Em dois jogos na primeira fase, o Manaus venceu o Leão Azul em casa, por 2 a 0, na Arena da Amazônia e depois empatou em 1 a 1, em pleno Mangueirão.

Leia também: Escola de Manaus conquista bronze na Etapa Nacional de Badminton

Classificado na semifinal do segundo turno, do Campeonato Amazonense, quando vai encarar o Penarol, no final de semana, o treinador Igor Cearense se não bastasse o grau de dificuldades de enfrentar um grande adversário, vive o drama de muitos desfalques em sua equipe.

“Não é fácil montar a equipe porque temos muitos desfalques, mas ficamos feliz por outro lado, porque temos um elenco forte, qualificado e jogadores versáteis. Estou sem o Granja, lateral direito, sem o Átila, e sem o Igor - que não está inscrito na Copa Verde, apenas no estadual. Estou sem três laterais, tenho que tirar um volante de origem para colocar na lateral. Tenho que tirar um zagueiro para pôr de volante. Perdemos o Hamilton e temos que mudar a estratégia de jogar, ou seja, vai entrar um jogador de muita velocidade e qualidade. Com tudo isso, vamos perde na bola parada”, lamentou.

Autor do gol do Manaus no empate com Remo em 1 a 1, pela primeira fase da Copa Verde, o jogador Wander pode ter outra chance de entrar em mais um jogo importante, mas agora valendo vaga na final da competição.

“Nós trabalhamos bem durante a semana, venho fazendo bons jogos. Estou feliz pela oportunidade de voltar lá (Belém) e enfrentar um grande clube, que é o Paysandu. Estamos focados para fazer um bom trabalho, um grande jogo e trazer para Manaus um resultado importante. Trabalho para ficar bem fisicamente, melhor tecnicamente. No decorrer dos treinos, eu vou ganhando espaço dentro da equipe”, finalizou.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Manaus deve receber 300 novas unidades habitacionais este ano

Jadson está fora e Rodriguinho é dúvida no Corinthians para o clássico

Prefeitura notifica Manaus Ambiental para recompor asfalto em Manaus