Amazonense Caio Cunha recebe premiação como melhor do vôlei em 2017

Manaus - O jogador amazonense de voleibol Caio Victor Moreira Cunha, de 23 anos, foi premiado no último dia 14 de março, pela Confederação Brasileira do Desposto Universitário (CBDU) como o melhor jogador do ano de 2017, na sede do Ministério do Esporte, em Brasília. O atleta destacou-se em Manaus atuando pelo time da Uni Nilton Lins, ganhando dois títulos Brasileiros Universitário, além de ser o maior pontuador da competição e melhor jogador.



Antes de todo esse reconhecimento, sua história no vôlei de quadra começou graças a influência da Tia Shirley Araujo - que na época estava fazendo faculdade de Educação Física - comentou com um colega de sala, treinador da modalidade, que tinha um sobrinho de boa estatura. Desde então, surgiu os convites para participar em treinos e testes.

“Ele passou uns três meses me convidando e eu sempre negava porque eu gostava de lutar, jogar futebol. De tanto ele insistir, acabei indo experimentar no Colégio Brasileiro, no Centro de Manaus. Treinei uma vez, gostei, mas parei, disse que não queria mais, queria jogar futebol. Quando o projeto ‘Bom de Bola’ parou, eu fiquei sem opção de praticar esporte. Aí o vôlei entrou de vez na minha vida”, disse Cunha.

Aos 16 Anos, estudando no Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, começou a participar de competições, como os Jogos Escolares do Amazonas (Jeas). No final do ano de 2012, foi para São Paulo participar de uma peneira. Depois de alguns dias, ligou para a mãe dando uma notícia que mexeu com seu coração.

“Quando ele me ligou dizendo ‘mãe, passei’, o coração desabou, senti muito medo, ‘meu filho vai morar longe de mim’. Ele foi sozinho com a cara e coragem, só compramos a passagem. Mas graças a Deus deu tudo certo”, declarou Alexandra, que se diz orgulha do filho.

Cunha começou sua carreira no Clube Ibirapuera em 2012. Foi vice-campeão paulista, sendo destaque como o melhor bloqueador do campeonato. Em 2013, no Clube São José dos Campos foi campeão da Copa Campinas, campeão da Liga Itatiba e destaque da Copa Campinas. Em 2014, ainda juvenil, mas jogando no time adulto, na primeira divisão do Paulista, surgiu a primeira convocação para a seleção brasileira sub-20.

“Fiquei muito feliz, porque nesse ano eu não tinha ganhado nenhum título. Apenas tinha sido convocado para a seleção amazonense pela segunda vez e quando fui convocado para seleção brasileira, vi que não tinha perdido tempo”, contou Cunha.

Em 2015, decidiu voltar para Manaus, pensando na sua vida profissional fora do esporte. “Eu era o mais novo da equipe e ouvia os mais veteranos falar que não queriam mais jogar, mas aquilo era a única coisa que dava sustento a eles porque o nosso tempo ali era só treinar e treinar, não tinha tempo para estudar. Então pensei na minha vida nos próximos cinco anos e não queria passar pela mesma situação, eu queria ter uma vida profissional fora das quadras”, relembrou.

O jogador conta que retornou a Manaus mais focado, começou a estudar Educação Física na Universidade Nilton Lins. Como o vôlei continuou na sua vida, fez a seletiva em 2016 para uma vaga no time da faculdade. Embora tenha passado, não conquistou nada pela equipe. Porém, em 2017 veio o ano de ouro.

“Nós ganhamos tudo, ganhamos o título da fase regional Norte e Nordeste da Liga do Desporto Universitário de Quadras (LDU 2017), fomos campeões brasileiros, e tudo isso somou muito para nossa carreira e currículo. E foi esses dois títulos que me levaram para Brasília receber o título de melhor jogador universitário de voleibol do Brasil”, afirmou Caio.

A treinadora Lilian Valente destacou a disciplina como a maior virtude de Cunha. “O Caio começou a treinar há dois anos aqui na Nilton Lins. Chegou aqui, depois da experiência lá em São Paulo, determinado. O dia dele já é corrido, trabalha pela manhã, vai para academia à tarde, à noite ele estuda e às 22h ele está aqui, treinando conosco. É dedicado, competente, bom jogador e bom amigo. Ele é merecedor de tudo que já conquistou”, afirmou.

O Irmão mais novo, Rafael, 16, disse querer seguir o mesmo caminho de Caio. “Comecei a ver o sucesso do meu irmão indo jogar em outros estados, sendo campeão. Cresci querendo ser igual a ele, inclusive já ganhei um título pelo Colégio Brasileiro, o mesmo por onde ele começou. Sinto muito orgulho do meu irmão”, falou emocionado.

Em 2018, Caio diz que tem uma grande chance de ser convocado para a seleção brasileira nível universitário, e ressaltou

o desejo de participar do Pan-Americano em junho. Para o fim do ano, sonha com o mundial da modalidade.

Colaborou: Lucyo Ramos

