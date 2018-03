Lesionado, Messi é descartado até do banco e desfalca Argentina

Manaus - Depois de ter chegado a ser confirmado pelo técnico Jorge Sampaoli na escalação da Argentina na última segunda-feira, Lionel Messi acabou sendo descartado até mesmo do banco de reservas do amistoso que a seleção do país faz contra a Espanha nesta terça, a partir das 16h30 (de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, palco do confronto de preparação para a Copa do Mundo de 2018.

A possibilidade de o astro virar baixa surgiu nas primeiras horas da última manhã, quando a Associação de Futebol Argentino (AFA) publicou em seu site oficial uma provável escalação da equipe nacional sem a presença do atacante do Barcelona em uma reportagem de apresentação do confronto na capital espanhola.

Embora tenha treinado com a seleção argentina no domingo e na segunda-feira, o astro voltou a sentir um problema muscular na perna direita nesta terça e, assim, se tornou desfalque da equipe de Sampaoli pelo segundo amistoso seguido - ele já havia ficado fora da vitória por 2 a 0 sobre a Itália, na última sexta-feira, em Manchester, na Inglaterra, em outra partida de preparação para o Mundial na Rússia.

Sem Messi à disposição, a Argentina foi escalada para o amistoso desta terça com apenas um atacante mais adiantado. A formação foi a seguinte: Romero; Bustos, Tagliafico, Otamendi e Rojo; Mascherano, Biglia, Banega, Meza e Lo Celso; Higuaín.

A Argentina vai integrar o Grupo D na Copa do Mundo da Rússia e estreará contra a Islândia, no dia 16 de junho, em Moscou. No mesmo dia, o confronto entre Croácia e Nigéria fechará a primeira rodada desta chave.

