Em reencontro após 7 a 1, Brasil vence a Alemanha em Berlim

Berlim - Quatro anos depois de passar pelo maior vexame de sua história, a seleção brasileira derrotou uma desfalcada Alemanha por 1 a 0 em Berlim, no último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo. Em nenhuma de suas dimensões a partida desta terça-feira tinha o peso da semifinal do Mundial de 2014. Mas Tite conseguiu o que queria: partir para a Rússia sem a presença do fantasma que há quatro anos assombra o time.

A Alemanha já havia esvaziado a partida. Joachim Löw mandou para campo um time com sete reservas e, durante a partida, fez cinco mudanças. O objetivo era o de testar novatos e opções diferentes para a Copa do Mundo. Mesmo assim, o time deu trabalho para a seleção brasileira. Em comparação ao jogo da semana passada contra a Espanha, o alemão manteve apenas quatro titulares, deixando os demais no banco ou mesmo dando folga.

Em relação ao jogo de 2014, apenas Boateng e Kroos voltaram agora a enfrentar o Brasil. Antes de entrar para o jogo, o técnico Tite admitiu que a partida era o "maior teste emocional e psicológico" de seu grupo e que "vivia todos os dias com o fantasma" da derrota de 7 a 1 em 2014. Sem contar com Neymar, machucado, Tite usou a partida para encontrar uma nova formação de uma seleção, ciente de que precisa reduzir sua dependência em relação ao jogador do Paris Saint-Germain. Ele colocou em campo uma equipe com Paulinho, Casemiro e Fernandinho, remanescente da semifinal de 2014, com o objetivo de fortalecer o meio-campo. A estratégia funcionou.

O Jogo

Mesmo cheia de reservas, a Alemanha começou com o controle do jogo, em uma estratégia de Löw para aplicar máxima pressão logo no início. Aos poucos, com Philippe Coutinho acionado pela esquerda, o Brasil passou a assustar e a partida passou a ser mais equilibrada. Na ausência de Neymar, o jogador do Barcelona assumiu o protagonismo no primeiro tempo.

A Alemanha chegava com velocidade. Aos 28, Mario Gomez esteve perto de abrir o placar e cinco minutos depois Kimmich assustou a seleção. Foi de Gabriel Jesus que veio a primeira chance real de gol do Brasil. Aos 36 minutos, o numero 9 limpou dois zagueiros. Mas bateu para fora, com o gol praticamente livre. Um minuto depois, o atacante se redimiria, completando de cabeça um cruzamento de Willian e abrira o placar numa falha de Trapp, goleiro reserva da Alemanha. Foi o nono gol de Gabriel Jesus.

Os alemães tentaram pressionar no segundo tempo. Mas o Brasil resistiu e ensaiou contra-ataques. Aos nove minutos, Paulinho tocou, Coutinho deixa passar e Willian quase faz o segundo. Dois minutos depois, foi a fez de Coutinho chutar com perigo. Löw ainda retirou Sane, Mario Gomez, Goretzka e Boateng, colocando Stindl, Brandt, Wagner e Sule, todos que disputam uma vaga na reserva.

Aos 22 minutos, o goleiro Trapp falhou uma vez mais e Gabriel Jesus mandou para fora, de cabeça. Tite também mudou e colocou Douglas Costa no lugar de Coutinho, aberto pela esquerda e dando velocidade aos contra-ataques. Foi apenas faltando dez minutos para terminar que Löw colocou um de seus titulares nos jogos recentes, Timo Werner, no lugar de Gundogan.

Os alemães ensaiaram uma pressão e Alisson evitou um empate já nos acréscimos.Do lado alemão, apesar da derrota, o clima era de festa. O jogo servia ainda como promoção da candidatura do país para sediar a Eurocopa de 2024. Não faltaram as provocações entre os torcedores, do lado de fora, sempre com o 7 a 1 como "mote".

Na arquibancada, a torcida alemã que lotou o Estádio Olímpico não perdoou e logo de início entoou: "Foi só 1 a 7, foi só 1 a 7, foi só 1 a 7". Antes da partida, a torcida brasileira respondia às brincadeiras com um "obrigado, Kahn", numa referencias à falha do goleiro alemão da final da Copa de 2002 no lance de um dos gols de Ronaldo.

