Amazonense Layane Miranda recebe Prêmio Brasil Olímpico

Manaus - Atleta do Centro de Treinamento e Alto Rendimento da Amazônia (Ctara), Layane Miranda, de 15 anos, recebe nesta quarta-feira (28/03), pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) o prêmio de Melhor Atleta nos Jogos Escolares da Juventude (JEJs). A homenagem será realizada na 19ª edição do Prêmio Brasil Olímpico 2017, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro (RJ). A atleta é atualmente bicampeã na competição em dois esportes, luta olímpica e futsal.

Atleta da luta olímpica desde o final de 2014, Layane competia na categoria Escolar (de 12 a 14 anos, até 49kg). Em fevereiro desde ano, por ter completado 15 anos, passa a competir na categoria Cadete (15 a 17 anos, até 49kg). No futsal, ela iniciou suas atividades em 2015, onde atua na posição de goleira. Sua rotina de preparação é bem intensa, com treinos de segunda à sábado, das 17h30 às 20h, sempre intercalando os esportes nos quais foi bicampeã nacional.

Leia também: Lesionado, Messi é descartado até do banco e desfalca Argentina

O presidente da Federação Amazonense de Luta-Livre Esportiva e Luta Olímpica (Falle) e professor do CTARA, Waldeci Souza, disse que Layane sempre foi muito dedicada, talentosa e tem um futuro brilhante no mundo da luta. “A família é toda de atletas. O irmão dela, Wilson Miranda, de 20 anos, mora na Vila Olímpica, é meu aluno e é campeão brasileiro de luta olímpica. A irmã mais nova, Juliana, de 10 anos, também é minha aluna e já tomou gosto pelo esporte. Layane é muito nova e estamos trabalhando para que ela tenha um futuro promissor nesse meio. Extremamente técnica e aguerrida na hora de lutar, estamos trabalhando para ela galgar caminhos maiores e conquistar mais títulos para o Amazonas”, afirmou o Waldeci Souza.

Reinaldo Thompson, técnico de futsal da atleta, disse que não foi surpresa a escolha de Layane para o prêmio, pois o trabalho árduo em equipe e a determinação da atleta foram imprescindíveis para esta conquista. De acordo com Thompson, ela sempre se mostrou ser uma líder nata e, com certeza, nasceu para praticar esportes.

“Layane é uma atleta que pode praticar qualquer modalidade. Ela é uma garota extremamente determinada e consegue focar nos estudos e no esporte, o que é uma coisa excelente. Trabalhamos muito pra isso e tenho certeza que cada vez mais objetivos serão alcançados. Ela está de parabéns, assim como todos os que contribuíram para que isso acontecesse. A vitória é de todos nós”, disse Thompson.

Com o título de Melhor Atleta nos Jogos Escolares da Juventude 2017 garantido, Layane nem acredita que está sendo de fato homenageada no oscar do esporte brasileiro, o Prêmio Brasil Olímpico. Extremamente ansiosa e feliz pela conquista, a atleta está contando os dias para viajar com sua mãe e receber o prêmio tão almejado. “Posso dizer que foi um presente de aniversário antecipado, porque me esforcei muito para chegar aqui e estou muito feliz por poder representar o Amazonas neste evento. No dia 1º de fevereiro completei mais um ano de vida e foi justamente nesse dia que comunicaram minha mãe que eu havia sido escolhida para receber essa homenagem. Só posso agradecer a Deus, aos esforços da minha mãe e dos meus professores por essa conquista e buscar trabalhar cada vez mais para fazer jus a toda confiança depositada em mim. Gratidão me define”, agradeceu Layane.

Evento – O Prêmio Brasil Olímpico é um evento de premiação do COB que escolhe os melhores atletas do Brasil nas modalidades olímpicas e paralímpicas, além de homenagear atletas dos Jogos Escolares da Juventude, os melhores técnicos do ano (Individual e coletivo) e um ex-atleta (Troféu Adhemar Ferreira da Silva). Há ainda a escolha do Atleta da Torcida feita pelo público, em votação pela Internet.

A escolha dos melhores atletas em cada modalidade, assim como os atletas que concorrem ao Troféu de Melhor Atleta do Ano, é realizada por um júri formado por dirigentes, jornalistas, ex-atletas e personalidades do esporte.

A edição do Prêmio Brasil Olímpico 2017 premiará também os melhores atletas dos novos esportes e modalidades do Programa Olímpico para Tóquio 2020: Beisebol e Softbol, Escalada Esportiva, Karatê, Surfe, Skate, Basquete 3x3 e Ciclismo BMX Freestyle.

Leia mais:

Preso em Manaus um dos envolvidos na morte de advogado em Manacapuru

MP-AM pede afastamento imediato do prefeito de Coari

Postos de vacinação contra sarampo funcionarão nesta quinta, em Manaus