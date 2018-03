Sem Harden, Rockets vence Bulls em duelo de Nenê contra Felício

Manaus - Em um raro duelo brasileiro na NBA, Nenê levou a melhor sobre Cristiano Felício e comemorou a vitória do Houston Rockets sobre o Chicago Bulls na rodada da noite desta terça-feira, pelo placar de 118 a 86. Jogando em casa, o Rockets jogou com baixas importantes, como a de James Harden. Na mesma rodada, o Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, atuais campeões e vice, respectivamente, foram derrotados.

Dono da melhor campanha da temporada até agora, o Rockets teve pouca dificuldade para superar um dos times mais fracos da atualidade na NBA. Mesmo sem Harden, forte candidato a MVP (jogador mais valioso da temporada), os anfitriões dominaram com facilidade e já despontavam no placar por diferença maior de dez pontos ao fim do primeiro tempo.

Com Harden poupado, o Rockets foi liderado por Eric Gordon e seus 31 pontos. Ele acertou oito arremessos de três pontos, igualando seu melhor resultado da carreira no fundamento. Trevor Ariza contribuiu com 21 pontos e Chris Paul anotou um "double-double" de 13 pontos e dez assistências, sem seu retorno após lesão - ficou de fora dos últimos três jogos.

O brasileiro Nenê ganhou uma chance entre os titulares nesta terça. E não desperdiçou sua oportunidade. Foram dez pontos, sete rebotes e três assistências nos 20 minutos em que esteve em quadra.

Assim, ofuscou o compatriota Cristiano Felício, também titular, no Bulls. Mais discreto, Felício registrou apenas três rebotes e não pontuou em 11 minutos. O destaque da equipe foi Lauri Markkanen, cestinha do time, com 22 pontos.

Com sua 50ª derrota (tem apenas 24 vitórias), o Bulls segue distante do sonho de voltar aos playoffs. É apenas o 12º colocado da Conferência Leste. Em situação totalmente oposta, o Rockets é o líder da Conferência Oeste, somando agora dez vitórias consecutivas. No total, exibe 61 triunfos e 14 derrotas.

Vice-líder da mesma tabela, o Golden State Warriors voltou a tropeçar. Novamente desfalcado, o atual campeão caiu diante do Indiana Pacers por 92 a 81, em casa. Sem Stephen Curry, Kevin Durant e Draymond Green, o cestinha dos anfitriões foi Nick Young, com apenas 12 pontos.

Pelo Pacers, Victor Oladipo anotou 24. Thaddeus Young e Bojan Bogdanovic marcaram 17 pontos cada para os visitantes. Young obteve um "double-double" ao registrar ainda dez rebotes. Já garantido nos playoffs, o Pacers soma 44 vitórias e 31 derrotas, no quinto lugar da Conferência Leste.

Já o Warriors segue na segunda colocação do Oeste, cada vez mais distante do Rockets. Com a segunda derrota seguida em casa, o time soma 54 triunfos e 20 derrotas em sua campanha nesta temporada regular da NBA. A preocupação na equipe agora é recuperar seus principais jogadores para os playoffs.

Pela Conferência Leste, o líder Toronto Raptors venceu mais uma e o Cleveland Cavaliers decepcionou. Em casa, o time canadense bateu o Denver Nuggets por 114 a 103. DeMar DeRozan, Jonas Valanciunas e Fred VanVleet anotaram 15 pontos cada na noite desta terça. Pelo Nuggets, Nikola Jokic foi o cestinha do jogo, com 29 pontos e um "double-double" ao anotar 16 rebotes. Paul Millsap registrou 20 pontos.

O Nuggets acumulou a segunda derrota seguida, sendo a quarta em seis jogos, tenta buscar a vaga nos playoffs. No momento, é o décimo colocado do Oeste, com 40 vitórias e 35 derrotas, ainda fora da zona de classificação. Já o Raptors, líder do Leste, soma 55 triunfos e 20 revezes.

Mais distante da equipe canadense, o Cavaliers foi batido nesta noite pelo Miami Heat por 98 a 79, em jogo no qual LeBron James reviu seu ex-time e teve dificuldades com Dwyane Wade. Em noite de atuações individuais mais discretas, o cestinha do duelo foi Kelly Olynyk, com 19 pontos para o Heat. Josh Richardson e James Johnson marcaram 15 cada.

Pelo Cavaliers, LeBron não passou dos 18 pontos - anotou ainda seis rebotes e sete assistências. Depois ele, o maior pontuador dos visitantes foi Rodney Hood, com apenas 15. Em terceiro lugar na Conferência Leste, o atual vice-campeão da NBA soma 44 vitórias e agora 30 derrotas.

Já o Miami Heat ainda busca garantir a vaga nos playoffs. No momento, é o sétimo colocado da mesma tabela, com 40 vitórias e 35 derrotas.

Confira os resultados da rodada da noite desta terça-feira:

Washington Wizards 116 x 106 San Antonio Spurs

Toronto Raptors 114 x 103 Denver Nuggets

Miami Heat 98 x 79 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 118 x 86 Chicago Bulls

New Orleans Pelicans 103 x 107 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 97 x 103 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 81 x 92 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 105 x 98 Milwaukee Bucks

