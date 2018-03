Seleção amazonense de Luta Olímpica é campeã por equipe no brasileiro

Manaus - A seleção Amazonense de Luta Olímpica, composta por 18 atletas, disputou no último sábado (24/03) o Campeonato Brasileiro 2018 Wrestling Cadete, no Rio de Janeiro (RJ), e conseguiu 15 medalhas, entre elas oito de ouro, quatro de pratas e três de bronze, além de três vagas para o Pan-Americano de Guatemala. A seleção, que foi campeã por equipe no estilo livre no masculino e vice no feminino, conta com o apoio do Governo do estado do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Um dos destaques da equipe amazonense, Helisson Bresson, conquistou o bicampeão brasileiro e garantiu a vaga para os jogos Pan-Americanos, que acontecerão de 23 a 25 de maio. “Eu volto desta competição com a sensação de ter honrando o nosso Estado, com o sentimento de dever cumprido. Eu sei que aqui temos atletas bons, que treinam diariamente. Isso foi o reflexo da nossa seleção, com pessoas que medalharam duas vezes. Com essa vitória, garanto minha vaga para o Pan e eu estou muito tranquilo, pois estamos trabalhando e treinando forte e tecnicamente para isso, com uma evolução necessária”, comentou Helisson.

Outro destaque da seleção é o atleta de Benjamin Constant, Marlessandro Maia, 17, que na sua primeira competição nacional, já voltou com um ouro. “Eu estou muito feliz porque eu vim para Manaus disputar somente o amazonense, mas o professor Waldeci escolheu a mim e mais três amigos para irmos competir no Rio. Foi bastante difícil ficar longe da família, mas usei bastante força para vencer a distância e o meu adversário. Ele era muito duro e forte, mas eu persisti. Eu estava ganhando de 10 a 3 na pontuação, mas tive a oportunidade, aproveitei e finalizei ele (sic). Volto muito feliz para minha cidade e mostrando que o interior também tem potência no esporte”, disse.

Para o técnico e presidente da Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva (Falle) Waldeci Silva, o trabalho que está sendo feito com a equipe, mostra renovação e por isso foi destaque nesse brasileiro, inclusive com novos nomes de atletas vindos do interior.

“Nossa seleção foi o grande destaque desse brasileiro. Fomos para oito finais e medalhamos com oito ouros. Temos feito um trabalho de renovação, sai atleta e entra bons atletas, trocam de categoria e vamos sempre compondo com novos nomes. Esse brasileiro vai nos proporcionar de três a quatro vagas para o Pan da Guatemala e isso é muito bom para nós, para o Estado. Preciso destacar os atletas do município de Benjamin Constant, do projeto bom de luta, onde três estiveram conosco e trouxeram um ouro e um bronze, mostrando o quanto o projeto é eficiente e quanto temos que trabalhar as nossas bases”, pontuou.

