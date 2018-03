Goleiro do Flu festeja boa fase, mas contém euforia antes de semifinal

Manaus - O goleiro Júlio César vive seu melhor momento no Fluminense. Titular absoluto no Campeonato Carioca, o jogador de 31 anos teve presença fundamental na conquista da Taça Rio e agora vive a expectativa pelo confronto da semifinal do Estadual contra o Vasco. O duelo acontece nesta quinta-feira (29), às 21 horas, no Maracanã.

"Fico extremamente feliz com essa boa fase", afirmou. "Mas sempre com equilíbrio. Não é porque as atuações têm sido boas que vamos nos empolgar, vamos manter os pés no chão, saber que temos que continuar trabalhando com humildade e determinação e, principalmente, com foco, pois o próximo jogo é sempre o mais difícil", completou.

Por ter conquistado a taça de campeão do segundo turno, o Fluminense terá a vantagem de jogar pelo empate com o Vasco. Ou seja, se Júlio César não deixar a bola balançar a rede de seu gol, o time tricolor avança para a decisão.

"O Fluminense joga sempre para vencer. Com respeito ao Vasco, mas procurando batalhar para vencer. Se chegar ao final dos 90 minutos e não sair gol para nenhum dos lados, aí sim teremos a vantagem, mas sempre em busca da vitória", explicou.

Para Júlio César, o time do Fluminense vem evoluindo na competição. Depois de ficar fora da fase decisiva do primeiro turno, a equipe conquistou a Taça Rio de maneira invicta. "Esse ano está sendo especial, principalmente pelas dificuldades que tivemos no início da temporada. É um ano de superação individual e do grupo. São fases que a gente vem superando e que tem nos agregado valor, não só como atletas profissionais, mas como seres humanos também. Tem nos fortalecido e nos ajudado muito", finalizou.

