André Júlio se prepara para última etapa do Grand Slam Jiu-Jítsu

Manaus - “Quero ser campeão mundial”, disse o lutador amazonense André Júlio Franco de Sá Souza, de 35 anos, visando a última etapa do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jítsu World Tour 2017/2018. Com total de cinco etapas, o atleta foi campeão das etapas de Los Angeles, Londres, sendo segundo lugar no Rio de Janeiro e quarto colocado no Japão. A última etapa será justamente em Abu Dhabi, entre os dias 24 a 28 de abril.

Para conseguir seu objetivo, André Júlio, se prepara intensamente com treinos diários em sua academia. No total são três horas e uma hora e meia destinados a preparação física. Sem saber ainda seu primeiro adversário, o lutador somente terá conhecimento no primeiro dia da competição, mas para chegar ao título máximo deve lutar entre seis a sete lutas.

De acordo com André, a última etapa do Grand Slam Jiu-Jítsu World Tour vai reunir os dois melhores classificados de cada país, oriundos da América do Sul, África, América do Norte e Ásia. Para ele, serão combates muito difíceis, por isso, procura analisar muito bem seus futuros adversários.

“Tenho uma equipe de faixa preta, nó estamos sempre olhando as lutas, conversando o que tem de fazer, o que é preciso fazer, o que deve se preocupar, enfim, tudo isso para conseguir o maior número de informações possíveis. Hoje em dia a internet ajuda muito, basta digitar as lutas dos nossos adversários para saber mais sobre cada um”, comentou.

Com 13 anos, o lutador amazonense começou seus primeiros passos no jiu-jítsu, mas também procurou aprender judô e luta olímpica para melhorar seu desempenho nas competições. Com esse pensamento, André Júlio, sabe que terá pela frente muitas dificuldades, mas acredita muito no seu potencial e na preparação para superar os outros lutadores.

“Essa etapa fecha a temporada com mundial de Abu Dhabi. Estamos nos preparando para ir bem e forte nos combates para chegar e conseguir essa vitória. A competição reúne os melhores do ranking para o mundial, sendo que os três melhores primeiros ganham uma premiação boa em dólar”, citou.









