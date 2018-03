Taça Laércio Miranda de Handebol 2018 inicia nesta quinta, em Manaus

Manaus - A Liga de Handebol do Amazonas (Liham) abre nesta quinta-feira (29) as competições para a Taça Laércio Miranda de Handebol 2018 com rodada masculina e feminina. Os jogos acontecerão a partir das 19h, no Ginásio Poliesportivo Renné Monteiro, localizado na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul. A competição conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Com 12 equipes masculinas e cinco femininas, a Taça Laércio Miranda será aberto pela disputa entre as meninas do Rio Negro, atuais campeãs, contra o Handebol Clube Manaus. A partir das 21h, entra em quadra Zezão Handebol Clube, que é o campeão da competição, duela com o Columbia Esporte Clube (CEC). As competições seguirão até o mês de maio.

Com as 17 equipes, o torneio terá 8 partidas por rodada, sendo seis masculinas e duas femininas, com essa configuração, pelo menos 50 partidas serão disputas até ser conhecido o campeão da Taça.

O presidente da Liga de Handebol do Amazonas (Liham), Auricélio Pessoa, lembra que a Taça Laércio Miranda é uma competição tradicional e que acaba servindo para os clubes se prepararem para as próximas competições e montar sua equipe.

“Essa competição é bastante conhecida no meio, até porque homenageia o primeiro presidente da extinta Federação Amazonense de Handebol, Laércio Miranda. Para os clubes, é um aquecimento, um preparo para o campeonato amazonense e par ao regional da modalidade. Muitos clubes ainda estão em formação, então, esse torneio possibilita isso, um estudo e preparação/formação dos times para essas principais disputas”, disse Auricélio.





