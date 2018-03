Atleta amazonense de Fut7 luta para representar o AM no mundial

Manaus - Quem gosta de esportes conhece bem a alegria de ver seu time classificado para partidas decisivas nos campeonatos em que disputa. Imagine agora, após toda a comemoração pelo feito, que seu clube de coração não pudesse disputar o principal torneio do ano por falta de apoio financeiro.



Esta situação incômoda foi o estímulo que levou o atleta Fernando Silva a promover um ação entre amigos, com o objetivo de custear sua ida para o México, onde vai acontecer o Campeonato Mundial de Clubes de Fut7.

Jogador do time Manaus-Área Verde, Fernando contribuiu para que a equipe alcançasse boa posição no ranking amazonense e fosse selecionada pela federação como representante do Amazonas no mundial. No Brasil, apenas o Sport-PE também estará na competição, que ainda recebe equipes como Boca Juniors (ARG) e Bordeaux (FRA), entre outras.

“Estamos tendo dificuldades para conseguir o valor total, mas tenho fé que estarei lá com meus companheiros para representar o Amazonas da melhor forma possível. É uma chance única como atleta e não vou abrir mão desta realização”, destaca Fernando.

Professor de educação física, ele conseguiu contribuições com amigos para auxiliar na iniciativa. Por R$ 10,00, quem contribuir concorre a diversos prêmios, como 1 kit de maquiagem, bola de futebol, um kit perfume e uma hora de aluguel em campo de grama sintética. O grande prêmio é um mês de aula funcional sem custo.

O sorteio acontece no domingo, 8 de abril, após o torneio de Fut7 sub-15 promovido pelo professor, na Arena Sport Society, avenida Djalma Batista, a partir das 8h, onde Fernando estará atuando, dessa vez como treinador. Os interessados poderão acompanhar a transmissão do sorteio ao vivo pela página fs_treinamentosfisicos no Instagram.

