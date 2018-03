Ingressos à venda para Manaus FC x Paysandu

Manaus - A diretoria do Manaus FC informa que os ingressos para o duelo contra o Paysandu, dia 11 de abril, a partir das 20h, na Arena da Amazônia, pela volta das semifinais da Copa Verde 2018, estarão disponíveis para venda a partir da tarde desta quinta-feira (29) no site www.guicheweb.com.br.

Os valores para o confronto entre Amazonas e Pará são R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). O torcedor que pretende ir ao estádio também terá um lote promocional de R$ 20, para compra antecipada até as 18h do dia 10 de abril, véspera do jogo.

O Gavião do Norte também disponibilizará quatro pontos físicos para venda dos bilhetes: Arena RM Personal (rua 7, número 261, Parque 10), quiosque da camiseteria Os Barés (Manauara Shopping), Aline Calçados (avenida Leopoldo Péres, número 433, Educandos) e sede administrativa do Manaus FC na empresa Gazil (rua 5 de Fevereiro, Betânia).

Na partida de ida, o time paraense levou a melhor sobre os amazonenses por 2 a 1, de virada. Na volta, o Manaus FC precisa vencer por 1 a 0 para assegurar a vaga na final da Copa Verde.

