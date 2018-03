Carille e Roger dizem que chances de título são iguais

Manaus - Após o Corinthians eliminar o São Paulo nas cobranças de pênaltis no jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista, na noite de quarta-feira, na arena alvinegra, o técnico Fábio Carille marcou presença no Conselho Técnico realizado pela Federação Paulista de Futebol na manhã desta quinta, em sua sede. No local, ele ficou lado a lado com Roger Machado, comandante do Palmeiras, rival dos corintianos na decisão cuja partida de ida será neste sábado, às 16h30, em Itaquera.

Durante o encontro, os dois treinadores rejeitaram favoritismo de suas equipes nestas finais e afirmaram que as chances de título são iguais para os dois times - o confronto de volta no qual o campeão estadual será definido foi confirmado para o dia 8 de abril, às 16 horas, no Allianz Parque.

"Não tem time que investiu mais ou menos, quem está jogando melhor. Neste momento tem jogar em casa e fora, com 50% para cada time conquistar o título. Assim como o torcedor está ansioso, nós, profissionais, queremos fazer um grande clássico. E que esses jogos possam mostrar que, por merecimento, quem for melhor seja campeão", afirmou Carille ao ser questionado sobre quem é favorito nesta decisão.

Roger concordou com o treinador corintiano e disse que não há como prever um resultado antes das duas partidas da final. "Respondo muito pelo alto investimento do clube, mas, independentemente do investimento, de uma equipe em formação, sempre há responsabilidade da conquista do título. Quando duas equipes se enfrentam é 50% para cada lado. Vai depender dos 180 minutos e o que for apresentado", disse o técnico palmeirense.

Também durante o Conselho Técnico realizado nesta quinta-feira, a FPF realizou o sorteio do trio de arbitragem que trabalhará na partida de ida da decisão. O sorteio contou com a participação dos presidentes Maurício Galiotte, do Palmeiras, e Andrés Sanchez, do Corinthians. Este processo acabou determinando que Leandro Bizzio Marinho será o juiz que conduzirá o clássico. E ele terá como assistentes Danilo Manis e Miguel Caetano Ribeiro.

Essa será a primeira vez desde 1999 que palmeirenses e corintianos medem forças em uma final de Paulistão. Naquela ocasião, o time alvinegro levou a melhor sobre o arquirrival para ficar com o título.

