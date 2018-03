Inscrições abertas para 2ª etapa do Campeonato Amazonense Kart Indoor

Manaus - As inscrições para a 2ª etapa do Campeonato Amazonense de Kart Indoor iniciaram no último dia 21 de fevereiro e vão até o dia da prova, prevista para 17 de abril. Os amantes da velocidade e pilotos podem fazer sua inscrição na recepção da Speed Kart Indoor, localizada no Manaus Plaza Shopping , bairro Chapada, Zona Centro-Sul da cidade. O evento é uma realização da CB Sports.



Com total de seis etapas na temporada, a 1ª foi realizada no dia 20 de fevereiro, na Pista Speed Kart Indoor, com a participação de 24 pilotos. A expectativa da organização da prova é o mesmo número de competidores para a segunda etapa do campeonato, mas de acordo com número de pilotos, podem se abrir espaços para novas categorias.

Para o presidente da CB Sports, Cícero Barbosa da Silva, entidade responsável pela competição, mesmo com algum tempo para inscrição, sempre é bom ficar alerta para garantir a vaga na próxima etapa.

“O piloto que deseja alcançar o título tem que somar o maior número de pontos possíveis, assim não pode deixar de participar das etapas. Como estamos falando de uma competição, os pilotos têm que se atentar as regras, principalmente as questões de peso (kg) e da vestimenta. O campeonato é somatório, onde o ranking sempre é atualizado”, disse.

“Serão seis etapas ao longo de 2018. A premiação em cada etapa será com troféus para os cinco primeiros lugares. No final da competição, o piloto que obtiver a maior soma de pontos será declarado campeão. Além disso, haverá ainda uma premiação para os três primeiros colocados no geral”, comentou.

Para outras informações sobre as inscrições, podem ser obtidas pelo telefone (092) 98173-7475. Além disso, os pilotos podem acessar o site www.primekart.com/KCM da competição.

