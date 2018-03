Jefferson vê Botafogo forte na marcação e exalta vaga

Manaus - O Botafogo viveu seu grande momento na temporada até o momento na última quarta-feira. Em meio a altos e baixos e diante do estrelado Flamengo, alcançou a decisão do Campeonato Carioca ao derrotar o rival por 1 a 0, no Maracanã. A equipe alvinegra mostrou um forte poder de marcação e aproveitou uma rara chance no ataque para garantir o resultado.

"Perdemos os nossos jogos quando fugimos da nossa característica de forte marcação. Contra o Flamengo, a nossa marcação começou lá na frente, e com a bola realmente jogamos. Disse a eles no começo da partida que deveríamos marcar como um time pequeno e jogar como um time grande, como Botafogo", declarou Jefferson nesta quinta. "Essa é a identidade do Botafogo."

Campeão da Taça Guanabara e tendo no elenco nomes como Diego, Everton Ribeiro, Henrique Dourado, entre outros, o Flamengo entrou com o favoritismo na semifinal. E isso tornou a vaga conquistada ainda mais especial para o Botafogo, que ainda fazia festa nesta quinta.

"A gente está eufórico até agora, comemorando. Precisávamos desse resultado, ainda mais como foi. Típico do Botafogo, com garra, determinação. No fim do jogo, não tinha mais tática. Valeu pela garra e ficamos felizes por ver nossos torcedores felizes não só pela vaga, mas por eliminar o Flamengo. Mas é claro que essa comemoração só vai até hoje, no domingo teremos uma final pela frente", afirmou o goleiro.

No domingo, o Botafogo abre a decisão, e Jefferson ainda não sabe se será titular. O goleiro teve boa atuação diante do Flamengo, mas terá novamente a concorrência de Gatito Fernández, que estava a serviço da seleção paraguaia.

"Vou deixar essa bomba para o professor. O Gatito saiu da equipe para defender seu país e pude jogar... Mas vou deixar essa para o (Alberto) Valentim, mesmo", despistou o goleiro botafoguense.

