Manaquiri Fight Combat será neste sábado

Manaus - Esporte que virou febre no Brasil e no mundo, o MMA chega a Manaquiri neste fim de semana com um evento que promete revelar diversos atletas. O assunto é um dos temas mais comentados no município a 60 quilômetros em linha reta da capital.

Os duelos do Manaquiri Fight Combat (MFC) prometem estremecer as estruturas do ginásio José Lins, no sábado (31), às 19h, e se tornar um verdadeiro espetáculo. A novidade do evento, que vem empolgando os lutadores, é a parceria com os empresários da capital amazonense, Jeferson de Paula e Neto Façanha, que estarão no evento para selecionar os atletas destaques do MFC, para lutar no Top Fight Manaus, marcado para junho, em Manaus.

“Essa é uma oportunidade para os atletas alcançarem outros patamares. “Eu e meu sócio, fechamos parceria com o Manaquiri Fight Combat e estaremos presente no dia do evento para acompanhar de perto os combates. Os melhores atletas da noite serão classificados para o card principal do Top Fight Manaus.



Queremos ver show, não importa se ganhe ou perca, o importante é que dê show”, afirmou Jefferson. Na luta principal do evento, Felipe “Monster” (Katros) vai encarar Luan Marinho, conhecido como “Pedra”, (Leão de Judá Fight Team).

