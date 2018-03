Nacional e Paysandu realizam jogo solidário neste sábado na Colina

Manaus - Neste sábado (31), às 9h, os times de futebol master de Nacional, do Amazonas, e Paysandu (PA), realizam o Encontro de Craques, em um jogo disputado no Estádio Ismael Benigno (Colina), situado no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. A entrada para assistir ao duelo será um quilo de alimento não perecível, que deverá ser doado à Casa do Idoso São Vicente de Paulo, localizado na zona oeste da capital.

Leia também: Inscrições abertas para 2ª etapa do Campeonato Amazonense Kart Indoor

Os ex-jogadores do Nacional, o Leão da Vila Municipal, que irão compor a equipe serão Jorge Luís, Paulo Galvão, Murica, Sérgio Duarte, Marinho Macapá, Mancha, Júnior Casqueta, Branco, Sildomar, entre outros. Já o Paysandu (PA) virá com Charles Guerreiro, Rogério Belém, Patrulheiro, Amaury, Mazinho, Chulapa, Odivaldo, etc. Como partida preliminar, a equipe master B do Nacional enfrenta o Rio Negro.

O jogo será realizado na Colina | Foto: Tácio Melo/Sejel

Treinamento

O meio campista Sidomar Abtibol, jogador da equipe master do Nacional Futebol Clube, disse que mesmo com as grandes partidas já feitas tanto pela equipe azulina quanto pelo Paysandu, os treinos são obrigatórios e ajudam no entrosamento da equipe. “Queremos realizar um belo espetáculo a todos os que puderem comparecer na Colina para assistir a partida, e claro, ajudar o próximo doando um alimento não perecível”, afirmou.

Homenagens

Após a partida, serão feitas homenagens a ex-jogadores que fizeram história em ambos os clubes. Do lado nacionalino, as condecorações serão feitas aos irmãos Antônio e Edson Piola, ao médico Paulo Malheiros e a João Tavares, ex-atleta do América de Manaus, que foi ídolo do Paysandu na década de 60.

A equipe paraense também irá congratular outro ícone da década de 60, o diretor de honra do Paysandu Master, Carlos Alberto Cavalcante, conhecido como “Beto”.

Leia mais:

Manaquiri Fight Combat será neste sábado

Só esforço coletivo pode recolocar Brasil na F-1

Jefferson vê Botafogo forte na marcação e exalta vaga