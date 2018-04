Mais de 4 mil pessoas foram ao ginásio de Manaquiri conferir o MFC

Manaquiri (AM) - Um ginásio lotado com mais de 4 mil torcedores e cheio de expectativas e emoções de atletas, familiares da comunidade manaquiriense e de municípios vizinhos que viram nascer novos talentos do MMA, na noite de sábado (31), na pequena e pacata cidade de Manaquiri (distante 60 quilômetros de Manaus), o novo celeiro de guerreiros do Amazonas.

No card da noite os confrontos foram vencidos pelos donos da casa, depois do grande favorito da noite Felipe Monster, de Manaus, na luta principal contra Luan Pedra, de Manacapuru.

Os guerreiros de Manaquiri mostraram que estão fortes para protagonizar as próximas lutas no Estado, começando com o Pequeno Moica, o primeiro vencedor das preliminares, seguido de Henrique Santos (empate), Élson Monstrinho, Arneison Fúria e Luiz Tchan, que também venceram os adversários de Manaus e municípios vizinhos.

Empresários do MMA de Manaus acompanharam com toda a expectativa essa grande noite das artes marciais de Manaquiri. "Eles garantiram três vagas para um grande encontro de MMA no Rio de Janeiro, em junho, com transmissão pela TV paga.

Os organizadores do MFC avaliaram como excepcional essa primeira edição do evento, que serviu de classificatória para o Top Fight Manaus. "Nós sabíamos que o MFC seria especial, mas as expectativas foram superadas e realizamos um evento grande e que está consolidado no calendário do MMA do Estado e região", avaliou Edy Gorila, organizador, atleta e dono da academia Kratos, de Manaquiri. A academia treina 100 atletas com o apoio da Prefeitura Municipal que revelou alguns dos atletas que competiram na noite.

Entusiasta da criação do MFC, o prefeito de Manaquiri, Jair Souto, comentou que a ideia principal por trás deste evento é a educação, a formação moral e oportunidade de vida a jovens que estariam vulneráveis aos riscos do mundo atualmente". Ele revela que tem também uma estratégia voltada para turismo e economia de eventos. "Temos um calendário com grandes eventos ao longo do ano a exemplo do "Super Chef", o atual MFC e o próximo em junho a EXPO MANAQUIRI um dos maiores eventos de rodeio do estado voltado para o agronegócio", analisou Souto.

