Zidane: Duelo do Real e Juventus não tem nada a ver com final de 2017

Manaus - Ex-ídolo da Juventus e do próprio Real Madrid como jogador, Zinedine Zidane voltará a ter o seu passado de glórias como craque dos dois clubes reavivado em sua memória nesta terça-feira (3), quando dirigirá o time espanhol contra a equipe italiana em Turim, às 15h45 (de Brasília), no confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

No ano passado, as duas equipes já se encontraram na decisão da competição continental, em Cardiff, no País de Gales, onde o Real levou a melhor ao golear o adversário por 4 a 1. Ao falar sobre o duelo desta terça, porém, o treinador francês fez questão de ressaltar que esta partida "não tem nada a ver com o que aconteceu há dez meses" na final entre as duas equipes.

"É completamente diferente este jogo. Não tem nada a ver com o que aconteceu antes. Nós fomos bem, mas agora é completamente diferente", afirmou o comandante, em entrevista coletiva concedida no estádio da Juventus, palco da partida desta terça.

"O que passou, passou, e agora temos que nos concentramos nesta eliminatória e em fazer um bom jogo amanhã", completou.

Em 1998, Zidane foi superado como jogador da Juventus pelo Real na final da mesma Liga dos Campeões, então quando os espanhóis ganharam por 1 a 0 na Holanda, mas o técnico voltou a lembrar com saudades dos tempos em que vestiu a camisa do clube italiano entre 1996 e 2001, ano em que se transferiu justamente para o time madrilenho.

"Nestes cinco anos aprendi muito como jogador e como pessoa. Vim da França (onde vinha atuando pelo Bordeaux), foi uma mudança tremenda e me receberam como uma família. Tenho uma boa lembrança. Agora estou em outro lugar e vamos pensar em nosso jogo pelo Real Madrid. Minhas lembranças sobre a final em Amsterdã? Sempre dói perder", disse Zidane, sorrindo, ao falar do confronto realizado há 20 anos na decisão que foi decidida com um gol do atacante montenegrino Mijatovic.

Já ao ser questionado sobre o bom momento vivido pela Juventus, que no último sábado bateu o Milan por 3 a 1 e abriu quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Napoli no Campeonato Italiano, o comandante do Real elogiou o adversário desta terça. "É muito importante o que está fazendo neste ano. É um time muito completo e temos que estar atentos a tudo que façam, tanto no ataque como na defesa. A Juventus está fazendo uma boa temporada. Vi muitos jogos e está jogando bem", alertou.

Zidane também não descartou a possibilidade de um dia vir a comandar a Juventus como treinador, mas garantiu que nunca projetou esta possibilidade. "Nunca se pode dizer que nunca (vai dirigir o time italiano), mas eu estou feliz onde estou. Não penso no futuro, só penso no dia a dia e no Real. Você sabe como é esta profissão e o (Real) Madrid. O DNA dos clubes é igual: lutar até o final e pensar em ganhar todos os jogos", enfatizou.





