Revelados na Escola do Santos em Manaus, jovens jogarão em São Paulo

Manaus - O lateral direito Jordam Ezequiel Mesquita de Lima (Fuleco) e o atacante Adam Bruno Ferreira (Cavani), embarcaram na tarde desta terça-feira (3) para defender o Clube Atlético Linense, da cidade de Lins, no interior de São Paulo. Os dois atletas foram revelados pela Escola de Futebol Oficial do Santos Meninos da Vila – Manaus, localizada no Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul da cidade.

As jovens promessas do futebol amazonense vão jogar no Campeonato Paulista Sub-17, além de outras competições que o clube irá disputar durante a temporada. O convite surgiu da parceria com a Escola do Santos Manaus com a equipe do Linense, sendo indicado pelo coordenador David Filho, com os representantes do clube paulista.

Chamado de Cavani, herdado pela semelhança ao jogador da Seleção Uruguaia e do Paris Saint-Germain, ao estilo de jogo e cabelo, está feliz pela oportunidade oriunda do coordenador e treinador David Filho com a diretoria do Linense. Segundo ele, a escolinha está sendo essencial para esse momento especial.

“Sim, porque eles (Escola do Santos) dão muita oportunidade para os alunos correrem atrás de campeonatos e competições, tanto o professor David, como os outros professores. São pessoas muito responsáveis e esforçados em relação ao aprendizado com os alunos. A escolinha do Santos é muito boa mesmo e aprendi muito com eles. Quero agradecer a toda equipe por esse momento”, destacou.

“Tenho certeza que com essa oportunidade irei muito além, sem esquecer de agradecer o professor David, que é responsável pela escolinha, bem como, o professor na preparação física. A minha expectativa são as melhores possíveis de ter um bom desempenho. Com isso, quero aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível”, citou.

Com passagem por Manaus, Fast Clube e Sul América, a outra promessa que deixa o futebol amazonense é o lateral direito Fuleco. O jogador chegou na Escola de Futebol do Santos Manaus em 2012, ainda com 11 anos, mas fez questão de enaltecer o aprendizado com os profissionais da escolinha, por isso, conseguiu essa chance de jogar em outro clube fora do futebol amazonense.

“Sim, foi de grande importância, pois na escolinha aprendi os fundamentos e desenvolvi habilidades para a prática do futebol, razão pela qual recebi essa grande oportunidade. Com a permissão de Deus, acredito que será uma jornada árdua, mas de vitórias, conquistas e realização de meus sonhos no futebol”, concluiu.

A jovem talento da escolinha do Santos Manaus, disse ainda que, para esse desafio está preparado, mas tem consciência de que toda jornada no futebol fora do Amazonas, será sempre de aprendizado para buscar as conquistas e vitórias longe de casa.

