Manaus e Princesa decidem o returno do Amazonense de ‘olho’ em 2019

Manaus - Em campo duas equipes com o mesmo objetivo e decidir o título máximo da temporada com Fast Clube, campeão do primeiro turno. Manaus e Princesa do Solimões entram na noite desta quarta-feira (4), às 20h, na Arena da Amazônia, na final do segundo turno do Campeonato Amazonense, em busca da vaga na decisão. As equipes também querem garantir vaga nas competições nacionais do próximo ano. Em caso de empate no tempo normal, a definição será na cobrança de penalidades.

No único confronto entre as duas equipes no campeonato, o Tubarão do Norte foi melhor vencendo o Gavião do Norte por 2 a 1. O gol do Princesa foi marcado duas vezes por Kleber, enquanto o lateral esquerdo Negueba descontou para o Manaus. A partida foi realizada pela quarta rodada do primeiro turno, no Estádio Carlos Zamith, Zona Leste da cidade.

Revelados na Escola do Santos em Manaus, jovens jogarão em São Paulo

Classificado em primeiro lugar na fase classificatória do returno no grupo B, com sete pontos, o Manaus garantiu vaga direto na semifinal, passando sem dificuldades pelo Penarol por 3 a 0, o que garantiu a presença na decisão diante do Princesa.

Depois da ausência do atacante Nena e Panda, nos últimos jogos por lesão, o treinador Igor Cearense não poderá contar com o zagueiro Deurick. A opção para o lugar do experiente jogador, seria o recuo de Derlan para sua posição de origem, além de Clayton He-Man e do recém contratado Maceió.

De acordo com treinador Igor Cearense, o interessante é manter a mesma formação que venceu a semifinal, mas claro com algumas mudanças por força maior. Para ele, o importante é que todos estão focados na grande final, mas principalmente já pensando na próxima temporada.

“A tendência é manter a mesma equipe que venceu o Penarol, mas com uma condição da volta do Nena e Panda. São dois atletas que saíram por lesões. É o único jogo que estou com dúvida na escalação. Nós queremos um calendário completo ano que vem para o clube, porque isso é muito importante, mas o Princesa tem todo nosso respeito, tem um grande treinador, uma equipe muito forte e qualificada”, disse.

Ausente dos últimos jogos por conta de uma contusão, o atacante Nena está ansioso para entrar em campo na grande final do segundo turno. Segundo o jogador, agora é pensar no adversário e fazer e sair com o título do turno.

“A expectativa é muito boa de fazer uma grande final. Esperamos sair com um grande resultado e o título, que é mais importante. A contusão que tive no jogo com Paysandu foi uma torção no tornozelo, mas graças a Deus, já estou curado e pronto para o jogo da final, fazer o gol para dar o título a equipe. A sensação de ficar de fora é totalmente diferente e ninguém gosta”, comentou.

Confiança

A exemplo do adversário, o Princesa também ficou em primeiro lugar, mas no grupo A, com seis pontos, garantindo presença direto na semifinal. Para chegar na decisão, o Tubarão fez um jogo dramático com Rio Negro, mas venceu por 1 a 0, no Gilbertão, em Manacapuru (a 68 km da capital).

Para um dos líderes da equipe em campo, o zagueiro Elton, disse que será uma grande final entre as duas melhores equipes do campeonato, mas reconhece o grau de dificuldades de encarar um adversário de qualidade.

“A expectativa é muito grande, pois sabemos que vai ser um grande jogo. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe muito qualificada, mas tomara que o Princesa possa fazer uma partida que vem já fazendo no campeonato e possa repetir as grandes atuações anteriores. O importante é que a gente possa sair com a vitória, ser campeão”, contou.

Segundo o jogador Negrete, sua equipe tem todas as chances de sair com o título, mesmo diante do Manaus, com uma temporada muito boa, principalmente nas competições nacionais.

“Nós estamos na expectativa muito boa, porque plantamos as coisas boas e estamos colhendo. Espero que Deus possa no abençoar nessa final. Acho que a nossa campanha no segundo turno não influencia agora em nada. Estamos focados e espero que tudo dê certo na decisão com Manaus”, finalizou.

