Roger elogia Palmeiras e quer escalar Moisés para a final de domingo

São Paulo - O técnico Roger Machado estava satisfeito e confiante na entrevista coletiva desta terça-feira (3), após a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, pela Copa Libertadores no Allianz Parque. Na opinião dele, o resultado foi conquistado por merecimento da equipe pela atuação e dará bastante confiança para a final do Campeonato Paulista, quando, inclusive, a formação titular terá uma mudança.

"A importância do jogo era grande e alta por dois motivos. O primeiro, bem importante, era que a gente só conseguiria confirmar os três pontos ganhos fora de casa na Libertadores se ganhássemos. Sobre domingo, é claro que a vitória boa dá mais confiança. É um combustível", disse o treinador em referência ao clássico de domingo, contra o Corinthians.

A equipe joga por um empate no seu estádio para ser campeã. O treinador garante que o elenco não se sente como favorito para levar o título estadual depois de dez anos, pois tem sido cobrado para não se acomodar. "Peço aos jogadores para evoluir um pouco a cada jogo, independente da competição e do adversário. Se evoluirmos na concentração, jogo coletivo, a medida que os jogos vão acontecendo a gente vai se tornar uma equipe cada vez mais capaz. Vitórias consistentes levam empolgações para outras competições", comentou.

Para a final de domingo, o time terá pela menos uma mudança. Com o volante Felipe Melo suspenso por ter sido expulso no jogo de ida, a vitória por 1 a 0 na Arena Corinthians, será necessário buscar um substituto. Roger indicou que a vaga deve ser de Moisés, que foi titular contra o Alianza Lima e teve a atuação elogiada. "O Moisés correu uma barbaridade em campo, estava em todos os lugares do campo, onipresente. Ele sai na frente para substituir o Felipe, mas tenho outras opções. É o primeiro jogo do ano que ele faz do início ao fim, mas se comportou bem. Dá sustentação defensiva e no ataque", afirmou. Outro possível candidato a substituto é o volante Thiago Santos, que entrou no segundo tempo do jogo em Itaquera.

