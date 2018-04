Careiro da Várzea recebe evento de MMA neste sábado

O evento contará com quatro lutas de jiu-jitsu e 10 combates de MMA. | Foto: Divulgação

Careiro da Várzea - O Mixed Martiasl Arts (MMA) virou febre mundial e chega aos municípios do Amazonas. Neste sábado (7), a partir das 20h, na Quadra Poliesportiva da Vila, será a vez do Careiro da Várzea, distante 25 quilômetros em linha reta de Manaus, sediar o Várzea Fight Night.

O evento contará com quatro lutas de jiu-jitsu e 10 combates de MMA. No duelo mais esperado da noite, Eduardo Pimenta enfrentará Marcell Cobrita na disputa pelo cinturão do Peso Leve. Invicto no MMA, com três vitórias, Eduardo é aluno do ex UFC e campeão do TUF, Rony Jason. O adversário, Marcell Cobrita possui um cartel de três vitórias e um empate.

Para os organizadores do evento, Jhon Wilhames e Orlando Santana Júnior, a luta vem crescendo no município e revelando talentos. “Decidimos fazer o evento no Careiro da Várzea, porque eu morei aqui e comecei a praticar lutas nessa comunidade. Então, eu vi o potencial grande dos atletas e o amor das pessoas pelo esporte. Apresentei o projeto para o secretário de esporte, Luiz Guedes e ao prefeito Ramiro Gonçalves e eles abraçaram a ideia. A expectativa é grande e população está ansiosa com a realização deste evento”, explicou Jhon.

| Foto: divulgação

O evento será chancelado pela Comissão Atlética de MMA do Amazonas (CAMMA-AM) e contará com a presença vip do lutador Rony Jason (campeão do Tuf), a lutadora Mayana Kelen (campeã do Mr Cage), Fernando Torinho (campeão Shotoo Brasil), Luis Neto (presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Esportivo- FAJJE) e Rafael “Ceará”.

| Foto: divulgação

Para o prefeito do Careiro da Várzea, Ramiro Gonçalves, apoiar eventos esportivos na cidade é valorizar os jovens talentos. "Acreditamos que o esporte pode fazer uma mudança incrível na vida das pessoas, principalmente para nossos jovens. A prefeitura, por meio da secretaria de esporte, tem dado todo o apoio necessário para que eventos como este, e outros possam vir para o nosso município". disse.



Pesagem

A pesagem acontecerá nesta sexta-feira (6), a partir das 9h, na academia Alfa Lions, localizada na Rua Zero, n. 444, bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste de Manaus. No mesmo dia, às 18h, na praça central do Careiro da Várzea, acontecerá a famosa encarada entre os lutadores.

O evento conta com o apPrefeitura Municipal do Careiro da várzea na administração do prefeito Ramiro Gonçalves, Fabinho Tatoo, Ell Patron Multimarcas, Emilson Cabelereiro, Oficina Da Barba, Studio B Fit

Transporte

De acordo com o secretário de esporte do Careiro da Várzea, Luiz Guedes, os horários das lanchas que realizam a travessia até a cidade poderão ser estendidos por conta do evento. "Estamos estudando a possibilidade junto as duas empresas que realizam o transporte fluvial do município até a Ceasa para que estenda o horário da travessia das lanchas. Assim, o pessoal de Manaus que quiser prestigiar o evento não precisarão se preocupar com o retorno", afirmou.

Outras Lutas

| Foto: divulgação

No ultimo sábado (31) foi a vez de Manaquiri receber o evento. Os combates tiveram início com a luta entre o local, “Pequeno Moica” e o manauara Braia Andrade, que protagonizaram um duelo eletrizante, de três rounds bastante movimentado e que acabou coroando o “dono da casa”, “Pequeno Moica” como campeão por decisão dividida, levando a torcida ao delírio.

Apoiado pelos gritos da torcida, Elson “Monstrinho”, só precisou de 1m46seg para derrotar Erismar Soares por nocaute técnico. Arneison “Fúria” também entrou para o time de campeões da cidade, ao derrotar Deuberto “Soldado” por nocaute técnico aos 3m47seg do primeiro round.

Luiz do “Bronx” completou o time de campeões, ao finalizar Lucas Almeida com uma americana, aos 1m56 do primeiro round. Em um dos combates mais emocionantes da noite, a Comissão Atlética de MMA (CAMMA-AM), acabou declarando o empate entre Henrique Santos e Arthur Fernando.

Na luta principal do evento, Felipe “Monster” (Katros) venceu Luan “Pedra” (Leão de Judá Fight Team), por nocaute técnico aos 2m12 do primeiro round. No único combate feminino, Rafaela Faranche derrotou Hannyê Watson, por nocaute técnico aos 3m10 do segundo round.

