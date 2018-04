Vila Olímpica é contemplada com quadras esportivas de alto rendimento

Manaus - Um novo complexo de quadras esportivas foi inaugurado, na manhã desta quarta-feira (4), na Vila Olímpica de Manaus, Zona Centro-Oeste. O espaço contará com quadras de tênis de mesa, luta olímpica, boxe e futebol de areia.

Após passar por uma reforma, as quadras de tênis e boxe, além da quadra de areia, estão prontas para serem entregues aos atletas e à população amazonense. A quadra de tênis de mesa e de luta olímpica são legados das Olimpíadas Rio 2016.

A titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Janaína Chagas, informou que o único legado das Olimpíadas no Brasil seria a piscina, mas que com o desenvolvimento do trabalho surgiram outras oportunidades.

"Nós trabalhamos para trazer o legado do tênis de mesa e da luta olímpica. São seis mesas de tênis juntamente com todo o equipamento para cada uma dessas mesas e para a luta olímpica, como tapetes e bonecos. O nosso interesse é que a cada dia a Vila Olímpica tenha mais opções de modalidades e que elas cresçam no Estado, como o futevôlei que agora tem uma quadra", finalizou.

O destaque durante a entrega das quadras foi para a modalidade de tênis de mesa. A Sejel e a Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA) firmaram uma parceria na administração do local, como conta o presidente da federação, Israel Barreto.

“A Sejel nos cedeu o espaço, para que possamos gerenciar todo o complexo. Vamos trabalhar para que o planejamento seja desenvolvido junto com o projeto CTARA e a escolinha do tênis de mesa, em que atletas possam ter um alto rendimento. Com isso, vamos atrás de mais federados para ter competidores brasileiros participando nacionalmente e internacionalmente”, afirmou.

Atleta de alto rendimento de mesa de tênis, Amanda Marques, de 26 anos, teve seu último título em 2017 e fala sobre o benefício da nova quadra. "Depois desse período de reformas, agora podemos treinar de maneira mais eficiente. Futuramente vamos ver o trabalho desenvolvido aqui com os resultados dos campeonatos", almejou a campeã de três medalhas de ouro em campeonatos brasileiros.

Para finalizar as novidades deste ano (2018), a secretária informou que novos esportes envolvendo lutas serão inseridos na Vila Olímpica. "Lembrando que este ano a quadra de luta olímpica também vai agregar outras modalidades esportivas, em que teremos, por exemplo, judô e jiu-jitsu. Esse é um grande investimento que fizemos principalmente para a luta olímpica, já que é o esporte que mais traz medalhas para o Amazonas", apontou Janaína.

Edição: Isac Sharlon

