Sejel lança projeto ‘Todos Pelo Esporte’ em Presidente Figueiredo

Manaus - O projeto “Todos Pelo Esporte”, que disponibiliza bolsas a finalistas de Licenciatura em Educação Física, será lançando nesta quinta-feira (05) na Praça da Vitória, em Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), com atividades recreativas e esportivas, de 9h às 12h.

Com atividades de recreação como pebolim, tênis de mesa, xadrez, dama, dominó, baralho, o lançamento in loco do projeto vai contar ainda com torneio de futsal, vôlei e um aulão de dança, mostrando um pouco do que o programa vai proporcionar aos municípios durante a execução do mesmo.

São atividades de recreação como pebolim, tênis de mesa, xadrez, dama, dominó, baralho | Foto: MAURO NETO/SEJEL

Com o "Todos Pelo Esporte" os alunos bolsistas terão como ação, promover atividades esportivas, recreativas, três vezes por semana, nas escolas da rede pública estadual, nos espaços de apoio sócio-familiar nos municípios do interior. As atividades serão coordenadas pelos professores da graduação da UEA. Com o início das atividades esta semana, o projeto vai até junho, com o valor da bolsa de R$ 400.

Interior - Além de Presidente Figueiredo, os municípios contemplados serão Apuí, Beruri, Borba, Coari, Fonte Nova, Humaitá, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Novo Airão, Novo Aripuanã, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeirinha, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Tonantins e Anori.

Além de Presidente Figueiredo, mais 16 municípios contemplados | Foto: MAURO NETO/SEJEL

Para a secretária da Sejel, Janaina Chagas, o projeto soma na formação de novos profissionais de Educação Física. “O projeto ‘Todos Pelo Esporte’ é uma parceria da Sejel com a UEA que levará mais esporte para crianças e jovens de 17 municípios, tenho certeza que essa iniciativa irá contribuir para a formação de muitas pessoas. Mais uma vez agradeço ao reitor da UEA, o professor Cleinaldo Costa, a toda Pró-Reitoria de Extensão, em nome do professor André Tunner, e a todos que nos ajudaram a colocar esse projeto em prática”, comentou Janaina Chagas.

