Futebol 7: Tarumã inicia preparação para a temporada 2018

Manaus - A equipe de Futebol 7 do Lobo do Norte, está de volta aos trabalhos de olho nas competições da temporada 2018. O time, comandado pelo experiente técnico Sanderlan Perrone, inicia o ano com novidades dentro e fora de quadra.

O time do rubro-negro vem reformulado para a temporada e a expectativa é de um grande ano. Os treinamentos foram iniciados nesta semana e a equipe vai intensificando os preparativos no aguardo da estreia do Estadual, agendado para sábado (7), contra o Unidos Conj. João Paulo, às 21h, na Arena Golaço, Distrito Industrial.

Os amistosos e treinos programados durante a semana estão servindo para dar entrosamento e mais ritmo de jogo para os atletas. Segundo o dirigente Aldemir Maquiné, o time chega forte e com uma equipe mais experiente para a temporada. "Temos uma equipe forte e bastante experiente, esperamos brigar pela parte de cima da tabela do Campeonato Amazonense. Contamos com jogadores com passagens por equipes como Madureira (RJ), Duque de Caxias (RJ), Rio Negro (AM), Nacional (AM), Fast (AM) e São Raimundo (AM), além da experiência do técnico Perrone e jogadores prata da casa", disse Maquiné.

Para o técnico Sanderlan Perrone, o time tem tudo para fazer uma excelente competição. Temos bons valores, uma equipe experiente e com mais entrosamento teremos bons resultados", disse o comandante rubro-negro. Para o certame estadual, o Tarumã contará com atletas como Michael Elias, Davi César, Eliseu Torres, João Carlos, Lucas Araújo, Wendel Souza, Luan Kennedy, Robson Brito, Caio, Fábio Honorato e Willian Alves.

