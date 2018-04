Atleta de Borba conquista título de Campeão Brasileiro de karatê em MG

Manaus - O amazonense Carlos Eduardo, de15 anos, do município de Borba (a 150 quilômetros de Manaus), conquistou o título de campeão brasileiro de Karatê no último domingo (1º/04), em Minas Gerais. O atleta contou com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Membro da academia Fenix em Borba, Carlos Eduardo conseguiu o ouro na modalidade Kata, que consiste na perfeição da realização dos movimentos do karatê e é uma disputa sem luta.

Leia também: Sejel lança projeto ‘Todos Pelo Esporte’ em Presidente Figueiredo

“Estou orgulhosa do Carlos! Orgulhosa como mãe e como 'sensei' dele, pois ele é um garoto dedicado. Por pouco não entrou na seleção brasileira nas duas últimas seletivas. Sabemos que ele tem potencial e o ouro veio sagrar isso”, comentou Alcileia Costa, que além de uma das treinadoras, é mãe do atleta.

Carlos Eduardo lembrou da dificuldade que foi a disputa e que está muito feliz pelo alcance do ouro. “É sempre motivo de muita felicidade quando a gente consegue ganhar um ouro, ainda mais em um Campeonato Brasileiro. Foi uma disputa difícil, mas consegui superar os atletas de Santa Catarina, Mato Grosso e Minas Gerais e com isso trouxe o ouro para o Amazonas e para o meu município”, disse o campeão.

Leia mais:

Imagem forte: corpo é encontrado com rosto desfigurado em sítio no AM

Adolescente desaparecida há dois dias pode estar com namorado, diz pai

Indústria do Amazonas se recupera lentamente, diz Fieam