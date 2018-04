Com três de cabeça, Manaus vence Princesa e agora enfrenta o Fast

Manaus - Não foi uma grande partida de ambos os lados, mas o Manaus literalmente soube usar a cabeça para conquistar o título do segundo turno. O Gavião do Norte venceu o Princesa do Solimões por 3 a 0, garantindo vaga na final com Fast Clube, do Campeonato Amazonense. A decisão do returno foi realizado na noite desta quarta-feira (4), na Arena da Amazônia, em Manaus.



A decisão entre Manaus e Fast será no próximo sábado (7), às 16h, na Arena da Amazônia. Nenhuma equipe leva vantagem na decisão. Se o jogo terminar empatado no tempo normal, o jogo vai para prorrogação e persistindo o empate o título será decidido na cobrança de pênaltis.

Visivelmente emocionado, o técnico do Manaus, Igor Cearense fez uma análise da partida, mas acima de tudo elogiou o empenho e dedicação do elenco para conquistar o segundo turno e chegar na grande decisão do campeonato.

“Quero agradecer a todos por tudo que tem acontecido não só na minha vida, mas de todo grupo do Manaus. O time abraçou essa causa, muito trabalho, concentrações, lesões, jogadores improvisados, mas a obediência tática dele facilita o trabalho do treinador. Agora é trabalhar para pegar o Fast, outra grande equipe em uma nova final emocionante”, disse.

Jogadores tentaram ao máximo, mas o Manaus não deu chance. | Foto: Janailton Falcão

Na primeira oportunidade do zagueiro Maceió no Campeonato não poderia ser melhor. O jogador entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória. Para ele, foi um momento especial de marcar na final.



“É uma sensação única e não tem como explicar, mas Deus prepara situações e a gente tem de estar preparado. Essa bola do gol eu treino bastante por ser zagueiro, porque uma hora e outra nós podemos ajudar nossa equipe”, comemorou.

Para o lateral esquerdo do Princesa, Alberto, a equipe não jogou tudo que estava jogando nos outros jogos.

“Não tivemos uma boa atuação, mas o Manaus teve uma boa atuação. Não adianta lamentar agora, temos que pensar na frente, mas fizemos uma boa campanha durante toda competição”, finalizou.

Jogo

O jogo começou igual e as duas equipes buscando o resultado, que é a vitória no tempo normal para evitar a definição do classificado do campeonato na cobrança de pênaltis.

Aos 11 minutos, depois de uma jogada pela direita a zaga tirou pela linha de fundo. Na cobrança do tiro de canto, Cléber cobrou e a bola encontrou Elton para tocar de cabeça, mas sem perigo à meta do Manaus.

No primeiro ataque de perigo do Manaus saiu o gol da partida. Aos 16 minutos, pela direita Rossini cruza na pequena área e sem dificuldades Hamilton toca de cabeça para marcar, 1 a 0.

Aos 26 minutos, o Princesa tenta a jogada na entrada da grande área com Kelve. Na cobrança Elton cobra na barreira. Na sequência da jogada, Alberto chuta fora da área, mas Jonathan prática a defesa e evita o gol.

O Tubarão do Norte depois de sofrer o gol, ficou no ataque em busca do gol de empate. Aos 39 minutos, falta frontal para o Princesa e Elton cobra com perigo à meta de Jonathan.

O segundo tempo começou com uma pequena garoa, que colocou mais adrenalina na final do returno. Aos 9 minutos, depois de uma bola alçada na área Rossini pela direita entra e chuta forte, mas em cima do goleiro.

Aos 11 minutos, o Princesa deu troco pela direita com Cléber que chutou cruzado e com perigo ao gol do Gavião do Norte.

Aos 15 minutos, tiro de canto pela direita por Negueba, que toca para Cleitinho cruza para Maceió subir e desvia no canto oposto do goleiro para fazer, 2 a 0.

Mais uma vez o Manaus usou a cabeça para ampliar. Aos 33 minutos, pela direita Negueba cobra falta e Hamilton entra para marcar o seu segundo gol e o terceiro do Manaus, 3 a 0.

Aos 50 minutos, jogada pela direita e o jogador do Princesa foi derrubado e o árbitro marcou pênalti. Um minuto depois, Cléber cobra e desconta, 3 a 1.

Ficha técnica

Jogo: Manaus 3x1 Princesa

Motivo: Campeonato Amazonense da Série A / Segundo turno /Final

Horário: 20h

Local: Arena da Amazônia

Árbitro: Fredson Rafael Fernandez Lopez

Árbitros assistentes: Uesclei Regison e Marleudo Lima

Renda: R$ 5.620,00

Público: 649

Manaus: Jonathan, Igor, Paulão, Derlan, Negueba, Panda (He-Man), Juninho (Maceió), Cleitinho, Hamilton, Nena (Wander) e Rossini. Técnico: Igor Cearense.

Princesa: Darlan, Tico, Elton, Eric, Alberto, Cristiano Natal, Toro, Kelve, Randerson, Negrete (Miliano) e Cléber. Técnico: Alberone Souza.