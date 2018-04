Brasil e Argentina duelam em estreia pela Copa América Feminina

Manaus - A Copa América do Chile começa nesta quinta-feira (5) para a Seleção Brasileira Feminina. Logo na estreia, as comandadas pelo técnico Vadão enfrentarão a Argentina, em um clássico que promete ser um grande jogo. O confronto, pelo Grupo B, é às 19h no Estádio Sanchez Rumoroso, em Coquimbo.

"A Argentina é uma boa equipe, observamos os últimos amistosos contra o Chile e a Colômbia. Tem boas jogadoras", avaliou o treinador.

Leia também: Mirando Mundial e Olimpíada, seleção feminina defende hegemonia

Na edição da competição em 2014, em que o Brasil ficou com o título, a equipe sofreu apenas uma derrota para a Argentina na fase de grupos, em que Vadão optou por poupar algumas jogadoras, já que a Seleção estava classificada para a etapa seguinte. No quadrangular final, as duas seleções voltaram a se encontrar, e aí as brasileiras golearam por 6 a 0.

"Elas têm uma equipe boa, por ser estreia, por ser um clássico, temos que ter cuidado, estar atentas desde o início e, claro, não cair na pressão que elas vão tentar fazer", analisou a lateral Rilany.

Além do clássico, a partida traz a volta da experiente Formiga, que tinha se aposentado no final do ano de 2016 conquistando o heptacampeonato, em Manaus. Apesar de ter mais de 20 anos de seleção, a ansiedade e expectativa para a bola rolar permanecem os mesmos.

"É sempre muito bom estar de volta. O técnico Vadão conversou comigo, e eu entendi a necessidade dele e da Seleção, por isso resolvi aceitar o convite. A ansiedade é grande. Mesmo tendo disputado outras vezes, cada competição é diferente. Hoje tento conversar muito com as meninas mais jovens, que estão aqui na Copa América pela primeira vez, para elas terem tranquilidade e segurança", disse.

O técnico Vadão definiu a equipe que começará jogando: Bárbara, Rilany, Mônica, Rafaelle e Tamires; Marta, Formiga, Thaisa e Thaisinha; Bia Zaneratto e Cristiane.

Leia mais:

Após derrota, São Paulo foca na Copa Sul-Americana

Carille aposta na experiência de Jadson e Ralf na final do Paulistão

Com três de cabeça, Manaus vence Princesa e agora enfrenta o Fast