Recuperado, Marquinhos volta a reforçar PSG nesta sexta-feira

Manaus - De olho na Copa do Mundo, o zagueiro Marquinhos enfim fará seu retorno aos gramados nesta sexta-feira, a dois meses do início do Mundial da Rússia. O jogador voltará a reforçar o Paris Saint-Germain após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no fim de fevereiro.

"Já estou com saudades da bola. Tive uma lesão muscular que me atrapalhou um pouco nos últimos jogos, mas estou 100% recuperado e quero ajudar meus companheiros nesta reta final da temporada", disse Marquinhos, nesta quinta-feira.

Leia também: Thiago Monteiro abre confronto da Copa Davis contra Giraldo

O zagueiro, que é presença certa na convocação do técnico Tite para a Copa, sofreu a lesão no fim de fevereiro, mas chegou a jogar no sacrifício contra o Real Madrid nos dois jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois do jogo da volta, no dia 6 de março, o defensor não entrou mais em campo para tratar a lesão.

Marquinhos volta aos gramados em grande momento para o PSG. O clube de Paris poderá confirmar o título do Campeonato Francês no fim de semana. Para tanto, precisa vencer o Saint-Étienne nesta sexta-feira e torcer por uma derrota do vice-líder Monaco, no sábado.

Se esta combinação não for alcançada, o PSG tem grande chance de sacramentar a conquista na rodada seguinte, quando enfrentará justamente o rival Monaco, no dia 15, diante de sua torcida. "Temos fome de títulos e não podemos desperdiçar está grande chance de conquistar mais um. Fizemos até aqui um campeonato quase perfeito e a cereja do bolo seria erguer a taça diante da nossa torcida, contra o segundo colocado da competição", comentou.

Leia mais:

Três mortes são registradas em menos de duas horas em Manaus

Vítimas de violência serão contempladas com ludoteca em Manaus

Após ser alvejado com três tiros, homem morre em hospital de Manaus