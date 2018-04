Manoel Almeida assume a Sejel em substituição a Janaína Chagas

Manoel Almeida é natural de Benjamin Constant (AM), formado em Teologia pelo Instituto Maranatha e também cursou Licenciatura em Filosofia pela UFAM | Foto: MAURO NETO/ ALESSANDRA REIS

Manaus - Com a saída da secretária estadual da Juventude, Esporte e Lazer, Janaina Chagas, que deixa a pasta para concorrer nas eleições deste ano, a Sejel tem novo titular, Manoel Francisco Ribeiro de Almeida, que já atuava no órgão na função de secretário adjunto da Juventude. Ele assumirá a Sejel na próxima segunda-feira (09/04). O anúncio foi feito em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (05/04), no camarote do governador, na Arena da Amazônia, zona Centro-Sul de Manaus.



Manoel Almeida é natural de Benjamin Constant (AM), é formado em Teologia pelo Instituto Maranatha e também cursou Licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Atualmente, ele é acadêmico de Direito na Universidade Paulista (Unip), onde cursa o 7° Período.

Leia também: Associação de árbitros da Itália recebe pacote com balas de revólveres

"Não tenho a menor dúvida de que assumir a Sejel será um grande desafio, mas tenho ao meu lado uma equipe técnica preparada, que foi formada com competência pela secretaria Janaina Chagas, da qual faço parte desde o início, e que, com certeza, seguirá fazendo a diferença no trabalho em prol da Juventude, do Esporte e Lazer no Amazonas”, comentou Manoel Almeida.

Manoel Almeida ressaltou que o esporte tem uma ligação com os jovens. “Tenho um trabalho sério com a juventude há muito tempo e sei que o esporte não pode ser separado da juventude porque ele é uma ferramenta de transformação. Muitos jovens foram resgatados da violência e da falta de oportunidades pelo esporte. Por isso, digo que continuaremos todo o trabalho realizado até aqui. Que é um trabalho sério feito por uma equipe jovem, comprometida e unida”, afirmou.

Janaina Chagas, que ficou à frente da Sejel por seis meses, agradeceu a equipe da Sejel e afirmou que o trabalho prosseguirá. “Com uma equipe jovem, unida e comprometida, combatemos as críticas com muito trabalho. Fui convocada para um novo desafio, e como disse ontem, não fujo de desafios. Sigo dedicada nesta nova missão e com o coração tranquilo porque faço parte de um time forte e preparado, que dará continuidade ao trabalho, sob direção agora do secretário Manoel Almeida”, pontuou.

Mudanças - Com a saída de Janaina Chagas, a nova estrutura de secretariado da Sejel ficará assim: secretário – Manoel Almeida, secretário executivo – Raiderson Araújo, secretária executiva adjunta de Gestão – Suelen Sales, Adjunto de Juventude – Elcy Barroso.

Leia mais:

Sérgio Moro determina prisão do ex-presidente Lula

Bisneto deixa Casa Civil e retorna a Brasília como deputado federal

Feijão é vilão e cesta básica de Manaus fica em R$ 358,28, diz Dieese