Ricciardo vence Mercedes e Ferrari e lidera 1º treino livre em Bahrein

Manaus - Ao menos no primeiro treino livre para o GP do Bahrein, a segunda etapa da temporada 2018, o australiano Daniel Ricciardo deixou para trás os rivais da Mercedes e da Ferrari. Nesta sexta-feira (6), o piloto australiano da Red Bull surpreendeu os carros mais competitivos do grid e começou sendo o mais rápido do fim de semana.

No Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, Ricciardo ficou na liderança ao registrar a marca de 1min31s060 na melhor volta do primeiro treino livre desta sexta-feira, que teve grande alternância na disputa pela dianteira e exibiu bastante equilíbrio entre os principais carros.

Leia também: Vettel aponta Mercedes mais rápida, mas vê Ferrari na briga

Assim, Ricciardo aumentou as esperanças de superar o seu retrospecto até agora modesto no Bahrein, onde nunca foi ao pódio, e deu um impulso para a Red Bull na disputa com Mercedes e Ferrari neste início de campeonato. Antes disso, correndo em casa, ele começou a temporada 2018 com a quarta posição no GP da Austrália, disputado há duas semanas em Melbourne.

Ricciardo foi seguido pelos pilotos de Mercedes e Ferrari, mas não pelos mais renomados, mas pelos finlandeses. Valtteri Bottas da Mercedes, ficou na segunda posição, com a marca de 1min31s364. E Kimi Raikkonen, da Ferrari, veio logo atrás, com 1min31s458.



Ricciardo coloca Mercedes e Ferrari na sombra | Foto: Mark Sutton/Sutton Images

Raikkonen, aliás, teve uma vantagem mínima, de apenas 0s012, para o seu companheiro de equipe, o alemão Sebastian Vettel, que iniciou a temporada com vitória, no GP da Austrália, se aproveitando de um erro da Mercedes que atrapalhou o britânico Lewis Hamilton. E ele já ganhou três vezes o GP do Bahrein, estando ao lado do espanhol Fernando Alonso como o maior vencedor da prova, sendo que o último triunfo foi no ano passado.

Já Hamilton, que cometeu um erro quando tentava dar voltas rápidas, ficou apenas na quinta posição com a sua Mercedes no primeiro treino livre do GP do Bahrein, a mais de um segundo de Ricciardo. O dono de quatro títulos mundiais foi seguido por dois pilotos franceses, Romain Grosjean, da Haas, em sexto lugar e Pierre Gasly, da Toro Rosso, em sétimo.

O espanhol Carlos Sainz Jr., da Renault, terminou na oitava posição. E a relação dos dez primeiros colocados do treino livre inicial em Sakhir acabou sendo completada pelo dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, e pelo alemão Nico Hulkenberg, da Renault.

E se Ricciardo se destacou, o holandês Max Verstappen, seu companheiro de equipe na Red Bull, teve problemas eletrônicos com seu carro e nem conseguiu registrar voltas rápidas na primeira atividade do dia.

O segundo treino livre para o GP do Bahrein vai ser disputado às 12 horas (de Brasília), desta sexta-feira, em temperaturas mais similares com as que os pilotos vão encarar na corrida. A sessão de classificação foi agendada também para meio-dia de sábado, enquanto a largada da prova será 10 minutos depois no domingo.

Leia mais:

Thiago Monteiro abre confronto da Copa Davis contra Giraldo

Musculação: dicas e cuidados para a sua saúde

Manoel Almeida assume a Sejel em substituição a Janaína Chagas