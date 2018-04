Título do Paulista seria novidade para 29 dos 31 jogadores do Verdão

Manaus - A decisão do Campeonato Paulista, no Allianz Parque, representa uma expectativa extra para grande parte do elenco do Palmeiras. Apenas dois jogadores do grupo atual, composto por 31 integrantes, já conquistaram o torneio na carreira, enquanto os demais buscam confirmar diante do Corinthians o feito inédito no currículo de ganhar o principal estadual do Brasil.

O zagueiro Edu Dracena e o meia Lucas Lima levaram a competição em edições anteriores pelo Santos e são os únicos palmeirenses a já terem experimentado a sensação de ganhar o Paulista. O meio-campista será o único titular em campo no domingo a ter sido campeão do torneio anteriormente. Outros jogadores da equipe, como o atacante Dudu e o goleiro Fernando Prass, foram vice em 2015.

A falta de título paulista no elenco contrasta com o renome dos jogadores. Nomes como Michel Bastos e Felipe Melo, disputaram Copa do Mundo pela seleção brasileira, jogadores como Marcos Rocha, Guerra e Borja ganharam a Copa Libertadores, além de vários outros atletas terem conquistado pelo próprio Palmeiras competições importantes, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

O lateral Marcos Rocha chegou do Atlético-MG neste ano e vê a chance da conquista do Estadual como prova da adaptação ao Palmeiras. "Estou muito feliz pelo meu momento. Cheguei com desconfiança de alguns torcedores e da imprensa, com o rótulo de jogador que só atacava. Hoje consigo ser um jogador mais completo, que defende bem, chega com qualidade ao ataque", comentou.

O Corinthians vive situação oposta ao Palmeiras em termos de títulos estaduais dos jogadores do elenco. Apenas cinco atletas (Sidcley, Mateus Vital, Junior Dutra, Clayson e Lucca) jamais ganharam a competição anteriormente.

