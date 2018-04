Zé Ricardo ainda não definiu vagas no meio-campo e ataque do Vasco

Manaus - O técnico Zé Ricardo tem duas dúvidas para escalar o Vasco para a decisão do Campeonato Carioca contra o Botafogo, domingo, às 16 horas, no Maracanã. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira ele manteve em aberto uma vaga para o meio-campo e outra para o ataque.

O treinador não poderá contar com o volante Wellington por conta do terceiro cartão amarelo e também não terá o atacante Paulinho que fraturou o cotovelo esquerdo e passará por cirurgia no final de semana.

No meio-campo, a tendência é que entre Evander. Mas Zé Ricardo despistou. "Essa é uma pergunta que eu não consigo responder ainda. Vamos esperar mais um pouco para definir os substitutos. Temos outras opções além do Andrey, Evander e Thiago Galhardo", disse.

Para o ataque, Andrés Ríos deve ser o escolhido. O treinador lamentou a lesão de Paulinho, que deve ficar fora dos gramados por 45 dias. "Lamentável a perda dele por esse tempo todo, foi uma contusão mais grave do que imaginávamos. É um jovem, vai se recuperar rápido, mas nesse tempo fará muita falta para nós. Mas jogamos sem ele outras vezes e conseguimos ser competitivos", afirmou.

O Vasco venceu o jogo de ida por 3 a 2 e agora garante um título com um empate. A vantagem adquirida foi contemporizada pelo treinador. "Não temos que mudar o jeito de atuar, até porque a nossa vantagem é mínima. No primeiro jogo, por exemplo, logo com três minutos, o Botafogo abriu o placar. As coisas podem mudar rapidamente. Será um jogo aberto, como foram os outros", declarou.

