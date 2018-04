Lecheva destaca história e comando do Nacional na Série D

Para apagar a péssima campanha no Campeonato Amazonense, a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil e principalmente mudar a imagem negativa na participação do clube nas últimas edições na Série D do Campeonato Brasileiro, o Nacional trouxe Ricardo Mendes do Nascimento, o “Lecheva”, 44, que fez história no Paysandu como jogador e técnico.

Pela primeira vez comandando uma equipe amazonense, ele quer fazer história no Leão da Vila Municipal. Em conversa com o Em Tempo, o novo comandante do Naça falou sobre sua carreira de jogador, a participação histórica na Libertadores, pelo Paysandu, e projetou a temporada pelo Nacional.

Em Tempo - Como surgiu o apelido “Lecheva” e, posteriormente, já como técnico no futebol paraense, o de “Guardiola do Norte”?

Lecheva - O primeiro vem de uma marca esportiva francesa chamada Le Cheval. Os franceses vieram divulgar essa marca aqui no Brasil e foram para minha cidade, em Mogi das Cruzes, no interior do São Paulo. O representante acabou vendo um jogo da seleção, onde na ocasião eu tinha 10 anos, e ele se apaixonou pelo meu futebol. Meus amigos começaram a me chamar de garoto Le Cheval e daí surgiu o “Lecheva”. Quanto a esse apelido novo, a torcida do Paysandu começou a me chamar de “Guardiola do Norte”, em referência ao espanhol Guardiola, que estava em ascensão muito grande no Barcelona. Quando assumi o Paysandu no lugar do Givanildo, o time se transformou. O apelido vem principalmente desta fase.

Em Tempo - Como jogador, o senhor atuava como meia e se destacou jogando pelo Paysandu, com duas passagens pelo clube. Das equipes em que jogou, o Paysandu foi o que mais marcou em sua carreira?

Lecheva - Na verdade, eu comecei minha carreira como atacante, quando vim jogar no Pará, na Tuna Luso, minha primeira equipe. Vim jogar por três meses. Foi quando surgiu o interesse e o convite do Paysandu. Só no clube foram nove anos, entre idas e vindas, foram duas passagens. Com certeza o Paysandu foi o clube em que mais me destaquei e o que mais me marcou por tudo isso, pelo tempo que joguei, pelas conquistas de Série B, Copa dos Campeões e a brilhante participação na Libertadores. Graças a Deus por onde passei sempre conquistei títulos na maioria dos clubes, mas não resta dúvida que o Paysandu é o que mais marcou minha carreira.

Em Tempo - Jogando pelo Paysandu entre 2001 e 2005, o senhor fez parte do grupo que subiu o time para a Série A. Como foram esses anos de sucesso no clube?

Lecheva - Foi um momento muito especial. O Paysandu vinha de alguns anos de insucesso. Eu cheguei justamente no final de 2000 para 2001, não cheguei a jogar em 2000. Já em 2001, me consagrei campeão paraense, artilheiro da competição. Chegamos na final da Copa Norte, fomos campeões da Copa Mais TV, que era uma competição que não existe mais. Depois de dez anos, o clube estava voltando à Série A. Foi um ano mágico na verdade, pois comprovaríamos toda qualidade do elenco nos anos posteriores, com o bicampeonato paraense e a conquista da Copa dos Campeões. Foram quatro anos muito bons, onde nós conquistamos muita coisa, inclusive a participação na Libertadores e a manutenção até 2005 na elite do futebol brasileiro.

Em Tempo - Nesse mesmo período, o senhor fez parte do elenco que conquistou a Copa Norte. Naquela época, o São Raimundo foi três vezes campeão da competição. O time amazonense foi o grande adversário do Paysandu?

Lecheva - Cheguei em 2001 no Paysandu. Disputamos a Copa Norte e chegamos à final com o próprio São Raimundo. Eu já conhecia a hegemonia do time amazonense nessa competição, onde vinha conquistando ela por diversas vezes. Pela melhor campanha na fase classificatória, eles jogavam por dois resultados iguais. Nós vencemos o jogo na Curuzu, de 1 a 0, estávamos empatando e conquistando o título aqui em Manaus, até os 44 minutos do segundo tempo. Em um escanteio, o São Raimundo acabou fazendo o gol, devolveu a derrota de Belém e acabou sendo campeão. Em 2002, nós voltamos a nos enfrentar na final, mas desta vez o “Papão” tinha feito uma melhor campanha na primeira fase e jogava por dois resultados iguais. Vencemos em Manaus por 1 a 0 e no último jogo, em Belém, por 3 a 0. Acabei marcando dois gols naquela ocisão e me tornei artilheiro da Copa Norte. Até hoje sou o maior artilheiro da competição, mesmo tendo disputado só duas edições.

Em Tempo - Essa será sua primeira vez no comando de uma equipe amazonense. O senhor chega com carta branca pela diretoria para fazer as mudanças? Nesse pouco tempo que assumiu o clube, qual a avaliação que faz do elenco?

Lecheva - O Nacional é uma grande equipe, a maior equipe do Estado. Tem uma torcida muito grande que está adormecida e afastada, mas nós pretendemos, com nosso trabalho, trazer o torcedor de volta aos estádios, principalmente para junto do clube. Até certo ponto temos “carta branca”. Nós trabalhamos com algumas limitações financeiras, é claro, mas como disse antes, eu não trabalho sozinho, mas em conjunto com a diretoria de futebol, para que nós possamos montar uma equipe forte. Não tenho muito tempo, por isso tenho que ouvir muito sobre os jogadores regionais e a possibilidade de contratação da parte financeira. Sei que não vou poder ter um elenco de todos os jogadores que quero. Sabemos das dificuldades que é fazer contratações, mas à priori, a diretoria deu toda liberdade para indicar os nomes. Se eles estiverem dentro da realidade, irão fazer de tudo para trazer esses jogadores, a fim de que possamos montar uma equipe forte juntamente com os atletas da região também.

Em Tempo - Ao longo de sua carreira como jogador e treinador, qual é o esquema tático que prefere atuar e as variações táticas que deseja implantar no Nacional?

Lecheva - Não tenho uma variação tática definida, mas posso dizer que gosto de jogar sempre no 4-3-3. Depende muito do elenco que tenho e das características dos jogadores. Acho difícil um treinador chegar no clube e falar que vai jogar com um esquema, se ele não tem as peças necessárias para jogar daquela forma. Isso é muito relativo. Se eu pudesse jogar sempre em um esquema, seria no 4-3-3. Se tivesse jogadores com essas características seria ótimo. Eu procuro sempre dar uma identidade para minha equipe jogar e não gosto de ficar mudando meu jogo conforme o adversário, mas é claro que nós entendemos que, às vezes, até em função das competições, regulamento diferentes e algumas necessidade, de carência no elenco, nós mudamos o esquema de jogo.

Em Tempo - O senhor fez toda sua carreira como treinador em equipes do Pará, mas agora está no Nacional. O quão desafiador é essa experiência para sua carreira, principalmente levando em consideração o histórico de time amazonenses na Série D?

Lecheva - Iniciei minha carreira no Paysandu em 2012, com acesso a Série B do Brasileiro, e permaneci até 2013 quando fui campeão paraense. Depois disso, fui para Tuna Luso, Independente de Tucuruí, São Raimundo-PA e Tapajós. Este ano estive no Castanhal e ano passado, no Mogi Mirim, disputando o Brasileiro da Série C nos jogos finais. Fora de Manaus tive essa experiência no Mogi Mirim, inclusive fiquei de retornar esse ano para lá, mas nesse momento assumi esse compromisso aqui no Nacional, por tudo que falei. É uma experiência nova aqui nessa região, mas tinha alguns interesses pessoais meus, que me fizeram vir trabalhar no Amazonas. Vim para cá pelo projeto que o presidente Roberto Peggy me propôs, para que nós pudéssemos realmente chegar e dar uma nova cara ao Nacional. Com isso, pretendemos resgatar essa tradição e história vitoriosa do clube conquistadas anos atrás.

Em Tempo – Com acessos no currículo, inclusive um com o Paysandu, como o senhor acha que pode ajudar a colocar o Nacional na Série C?

Lecheva - Não só no acesso adquirido com Paysandu da Série C para a Série B, mas no ano passado, eu tive uma experiência na Série D com o São Raimundo-PA, onde fizemos uma campanha muito boa na primeira fase, conseguindo a classificação para o mata-mata com duas rodadas de antecedência. Acabamos sendo eliminados por um erro de inscrição de um atleta. Já tenho uma experiência na Série D, mas claro que toda experiência é válida, seja ela na competição acima ou abaixo do Campeonato Brasileiro. Nós temos hoje campeonatos muito disputados e equilibrados, mas vamos tentar trazer toda essa experiência para o Nacional agora, para que possamos conseguir o objetivo, que é o acesso.

Em Tempo - O Nacional fechou parceria com a Coca-Cola e com uma empresa chinesa. O senhor acredita que se fizer um bom trabalho pode continuar no comando da equipe e agradar os novos investidores?

Lecheva - Com certeza, um bom trabalho vai evidenciar mais ainda o nosso nome. Tive sondagem direta e até proposta para ter vindo antes, desde o ano passado, à cidade de Manaus, para comandar o Manaus no Campeonato Amazonense, Copa Verde e Copa do Brasil, mas tinha contrato com o Castanhal e uma multa. O presidente Roberto Peggy entrou em contato comigo. Eu já não estava mais preso ao meu ex-clube, acabamos entrando em um acordo e aceitei vir trabalhar no Nacional. Não tenha dúvidas que um bom trabalho aqui vai abrir portas para outras equipes e até para ficar no clube.

