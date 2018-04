São Raimundo obtém novo fracasso no ano do centenário

Manaus - Quem acompanhou o São Raimundo entre o fim do século passado e o início deste, certamente não imaginaria dois rebaixamentos consecutivos do Tufão da Colina para a Série B do Campeonato Amazonense. O atual momento do clube passa longe de qualquer comemoração no ano do centenário. O penúltimo lugar na classificação geral, com apenas seis pontos em sete jogos disputados, é o mais recente e doloroso fracasso alviceleste.

De acordo com sócio benemérito, responsável pelo departamento de marketing e diretor do clube, Luís Júnior, um dos grandes problemas do grupo ao assumir o clube foi a falta de tempo para ajustar e corrigir os equívocos cometidos no campeonato. Para ele, não houve tempo hábil e toda responsabilidade do trabalho executado nesta temporada é do grupo de torcedores.

“Nosso principal problema tem sido o tempo curto. Desde que assumimos, tivemos dois campeonatos em sequência. Foi um início praticamente sem estrutura nenhuma e às pressas de montar elencos rápidos. Estamos aprendendo a lidar com as dificuldades do futebol local, tentando criar uma base e apostando mais em elencos locais, identificados com o São Raimundo”, explica.

“Iniciamos um trabalho recente e não temos medo de errar. Nosso planejamento é aprender sempre com esses primeiros percalços, melhorar nosso processo, nosso projeto e tentar novamente até acertar. Nosso movimento de reconstrução é sólido e não vamos parar. Somos um grupo novo e claro que haverá falta de experiência em alguns aspectos. Mas por outro lado, somos o clube que mais inovou nessa temporada, ou seja, fizemos o financiamento coletivo, loja virtual, Tufão Fest (jogos do São Raimundo), melhoramos a comunicação nas redes sociais, e o torcedor tem visto e apoiado o processo de reconstrução”, afirma.

Treinador Marquinhos Piter reclamou muito arbitragem durante toda campanha do time no campeonato | Foto: Antonio Assis/FAF





Leia também: Riascos vê Vasco desgastado, mas afirma que cansaço ficará de lado

Planejamento sob análise

Com o recente rebaixamento, o dirigente do Tufão confessou que tudo está sendo avaliado e tratado da melhor forma possível, para não deixar margem a qualquer situação pendente ou que fique sem ser solucionada. Segundo ele, o trabalho tem sido exaustivo, sem ter um orçamento sólido.

“Ainda não fizemos uma análise mais profunda dessa temporada, estamos finalizando o campeonato, com o envio dos atletas, pagamentos finais etc. Apesar do resultado ruim, sabemos que evoluímos muito como grupo. Já temos uma estrutura melhor, temos um alicerce para continuar avançando no trabalho. Futebol tem centenas de outras variáveis além de gestão. No nosso caso, o maior problema foi tempo para captar mais recursos e planejar melhor o elenco”, declara.

Regulamento confuso

Querido pela torcida alviceleste, o atacante Marinho – que passou pelo clube pela oitava vez – se mostrou totalmente contrário à fórmula aprovada para disputa do Estadual deste ano.

“Foi um regulamento confuso, uma fórmula de disputa fora dos padrões normais, como foi adotado para esse ano. Acredito que se a fórmula deste ano fosse similar aos anos anteriores, onde todas as equipes se enfrentavam em turno e returno, para definir os semifinalistas, seria melhor. Creio que o São Raimundo teria feito uma campanha melhor e não seria rebaixado”, frisa o centroavante, antes de afirmar ser importante deixar uma base, já pensando na disputa da Série B do Amazonense.

Os torcedores acreditam que o São Raimundo podia ter feito uma campanha melhor e não seria rebaixado | Foto: Fabrício Carvalho





“O importante é fazer um planejamento para a segunda divisão, fazer um grupo e tentar manter pelo menos 80% do plantel para o ano seguinte, conquistando o acesso, e com isso, já ter um trabalho em andamento. É mais fácil do que iniciar um trabalho do zero. Acho que talvez tenha sido esse o maior erro. Mas vejo com bons olhos a diretoria. Eles têm tentado fazer muito pelo clube. Tudo isso que foi plantado vai ser colhido”,

avisa Marinho.

Piter reclama de arbitragem

Com passagem por Operário e Penarol e dono de uma trajetória vitoriosa no comando do Princesa do Solimões, conquistando o título estadual em 2013 e o vice-campeonato em 2014, o técnico Marcos Piter foi o responsável por comandar a equipe durante o Campeonato Amazonense. Para ele, o time não conseguiu superar as dificuldades em campo e lamentou a atuação da arbitragem nos jogos do clube, prejudicando a equipe em quase toda competição.

“Fomos muito prejudicados pela arbitragem. Com Nacional, tivemos dois pênaltis, e o árbitro não deu. No jogo com Rio Negro, tivemos um pênalti claro, foi provado e o árbitro não viu. Na partida contra o CDC foi a mesma coisa, contra o Penarol em Itacoatiara fomos garfados. Enfim, aconteceu muita coisa. A arbitragem prejudicou muito, praticamente em todos os jogos”, disse Piter.

Para o treinador, apesar da equipe ter sido prejudicada pela arbitragem ao longo do Estadual, o elenco teve total apoio do grupo, que ficou responsável pelo departamento de futebol, faltando apenas a contratação de reforços para ajustar o time durante a competição.

“Claro que faltaram atletas, faltou elenco, e isso era visível que nós não tínhamos. Faltou material humano para eu trabalhar, mas preciso dizer que os caras deram e nunca deixaram faltar alimento para os jogadores. Eles foram homens, bem profissionais na alimentação completa, com café, almoço e janta. Tinha tudo para os jogadores e fiquei até assustado, pensei que eles não iam conseguiram fazer, mas fizeram”, enaltece o ex-comandante do Tufão.

Leia mais:

Termina prazo para Lula se apresentar à Polícia Federal em Curitiba

Vídeo: homem é arrastado e morto suspeito de estuprar filha de 2 anos

Um dia após mulher morrer na Constantino, jovem é atropelado em Manaus