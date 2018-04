Manaus FC é bicampeão do Campeonato Amazonense 2018

Manaus - O Manaus Futebol Clube levou o título de bicampeonato estadual no final da tarde deste sábado (7), conseguindo vencer o Fast por quatro gols contra zero do veterano regional. A final do Campeonato Amazonense ocorreu na Arena da Amazônia, na Zona Centro-Oeste, reunindo 1.101 torcedores dos dois times nas arquibancadas.

O favoritismo do time vencedor foi destaque na grande final, onde a torcida maior levou uma fanfarra - que animou quem foi conferir de perto o último jogo do campeonato. Eles ainda carregavam bandeiras, cartazes e entoaram gritos de amor ao caçula do Amazonas. Do outro lado da arena, os torcedores estavam tímidos, mas mandavam forças para o Fast.

O primeiro gol aconteceu nos 44 minutos do primeiro tempo pelo camisa 15 do Manaus FC, Hamilton Soares. No decorrer do jogo ele comandou a zaga do time e ao final, saiu do campo com o título de zagueiro com mais gols do amazonense, alcançando seis no total.

O intervalo foi para abaixar a tensão entre um dos times mais antigos do Amazonas e o campeão do ano passado, que vai para as semifinais da Copa Verde na próxima quarta (11 ) com o Paysandu, do Pará.

O técnico do Fast, ao final, admitiu o cansaço do time no segundo tempo e explicou a derrota. "O time ficou muito abalado depois do primeiro gol. Tentamos recuperar, mas os jogadores são muito jovens e são de base. Eles não têm tanto pique. Tentamos arriscar tudo nos últimos 15 minutos colocando quatro atacantes, mas mesmo assim não deu. Do jeito que estava, o Manaus poderia até ter levado cinco ou seis gols em cima da gente", confessou.

O destaque do segundo momento do jogo foi o camisa 13, Derlan, que marcou dois gols de cabeça, arrancando gritos da arquibancada. "Devo tudo aos meus companheiros, que sempre me dão suporte. Sem eles, não teria conseguido esta vitória", agradeceu.

