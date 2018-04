Consultoria amazonense promove palestras na área de educação e saúde

Manaus - Com o objetivo de promover trocas de ideias entre profissionais da área de psicologia e saúde, a empresa de consultoria Asor.PRO realiza no dia 26 de abril o Villa Asor. O evento, com entrada gratuita, acontecerá no Hotel Intercity, localizado na rua Professor Marciano Armond, 544, em Adrianópolis, Zona Sul de Manaus.

Com palestras nas áreas de gestão hospitalar, saúde da mulher e educação familiar em prol da conscientização sobre o autismo, o evento é uma oportunidade para desenvolver um trabalho em rede, interligando empresas, organizações e pessoas, para que saúde e educação se tornem princípios do viver bem em sociedade.

As palestras acontecerão em três salas: PRO, abordando a temática da Gestão de Pessoas; MED, com o projeto Paciente é Nosso, abordando temáticas sobre a saúde da mulher; e EDU, com palestras para famílias, em prol do Dia Mundial da Conscientização Sobre o Autismo.

Entre os palestrantes, estão nomes renomados, como o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Josué Cláudio de Souza Filho; o professor Dr. Armando Araújo de Souza Júnior, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam); os médicos Paulo Su e Naila Almeida; a fonoaudióloga Sônia Bezerra Guimarães, do Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar); e a psicopedagoga Maria do Socorro Jesus dos Santos.

As inscrições podem ser feitas neste link. O evento ocorrerá a partir das 18h, e vai até as 22h.

