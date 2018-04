Fez exames no Hemoam? Resultado agora está na internet

Manaus - A Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas (Hemoam), órgão da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), passou a disponibilizar os resultados de exames na Internet. O novo serviço permite que o usuário possa ter acesso aos laudos no site da instituição.

Para ter acesso aos resultados de exames, é necessário fazer o cadastro no site e criar uma senha. É preciso, ainda, ter em mãos o número localizador, entregue no ato da realização do exame, além de informar dados pessoais como nome, sexo, e-mail, entre outros solicitados.

O diretor técnico do Hemoam, médico Rodrigo Leitão, explica que a iniciativa partiu de sugestões por parte de usuários que alegam ter dificuldade em retornar ao Hemoam para buscar os resultados. “O Hemocentro visa facilitar o atendimento para os seus usuários sempre buscando a melhora e a qualidade dos seus serviços, por isso estamos atendendo a essa solicitação e acreditamos que será eficaz”, afirma o médico, diretor da unidade.

O serviço é limitado a exames. Quanto à remarcação de consultas, a direção da unidade informa que continuará sendo feita normalmente, no Hemoam.

