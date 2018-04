Dietas com baixo consumo de carboidrato são prejudiciais à saúde

São Paulo - Dois médicos e pesquisadores brasileiros divulgaram recentemente pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) o maior estudo já feito na área de endocrinologia esportiva. Os dados obtidos provaram que a dieta de baixo carboidrato, conhecida como Low Carb, é prejudicial à saúde quando feita a longo prazo. Denominada de Endocrine and Metabolic Responses on Overtraining Syndrome (EROS), a pesquisa foi feita em parceria com o Laboratório Exame, onde foram realizadas as análises clínicas dos atletas acompanhados durante o estudo.

Leia também: Campanha de vacinação contra gripe começa no dia 23 de abril

Segundo o Drº Flávio Cadegiani, médico endocrinologista e principal autor da tese EROS, essa dieta conciliada com treinos regulares gera um efeito contrário ao objetivo dos atletas. “Na prática, seus organismos passam a usar o músculo ao invés da gordura como fonte de energia. O resultado disso é o agravo de todos os marcadores e o aumento do risco de doenças. Com isso, começa um processo de descondicionamento, que pode ser visto, principalmente, por meio da redução da performance nos treinos”, explica.

O especialista conta que a pesquisa avaliou mais de 50 pessoas, comparando atletas que mantêm uma rotina de treino. Durante a realização do estudo, observou-se que os atletas que seguiam a low carb, mas saíam da dieta com mais frequência, se protegiam da perda muscular e mantinham uma melhora progressiva.

A diminuição do consumo de carboidratos pode afetar a produção de serotonina | Foto: Divulgação

“Percebemos que quanto mais carboidrato o atleta consumia ao longo de uma semana, menor era o percentual de gordura. Essa descoberta é surpreendente, principalmente se comparada ao que tanto se difunde, de que quanto menos carboidrato, menor o percentual de gordura", analisa o médico.

O estudo também apontou que este tipo de dieta pode comprometer questões psicológicas. Cadegiani destaca que com a pouca ingestão de carboidrato, o atleta não consegue queimar a própria gordura e entra em um estado de declínio hormonal. Assim, devido à falta crônica de disponibilidade de estoque de carboidrato no organismo, o resultado disso são possíveis problemas psicológicos como depressão, fadiga e ansiedade.

Quando a low carb pode ser funcionar?

De acordo com o endocrinologista, a dieta low carb cabe nos casos em que é administrada corretamente. Porém, sua eficácia positiva costuma ser a curto prazo. “Vivemos em um período de “carbofobia”, onde as dietas são adotadas sem prescrição profissional correta. Esse comportamento debilita o funcionamento do metabolismo”, conclui.

Leia mais:

Fez exames no Hemoam? Resultado agora está na internet

É possível (e seguro) engravidar após um câncer de mama?

É possível (e seguro) engravidar após um câncer de mama?