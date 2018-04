Empresária perde 40kg com app de treinos

Para a maioria das pessoas, a rotina atribulada acaba engolindo aquele tempo reservado para cuidar do corpo e da saúde. Com empresária Ana Agostini, de 37 anos e mãe de dois filhos, o caminho não foi diferente: ela sempre teve múltiplas jornadas em casa e no trabalho, ficando sem tempo para se exercitar.

Com o sedentarismo, Ana chegou à obesidade mórbida. Foi quando conheceu o aplicativo Freeletics, um personal trainer digital que já possui mais de um milhão de usuários no Brasil e propõe exercícios feitos em casa e, em um ano, perdeu 40 quilos e participou de sua primeira corrida.

"Pesava 104 quilos, quando um médico chamou minha atenção. Aí comecei meus treinos de 15 minutos diários com o aplicativo, perdi 20 quilos em oito meses de treinos e não parei mais. Hoje, estou com 64 quilos e me sinto ótima. Tenho fôlego pra aguentar o ritmo do dia a dia, posso curtir meus filhos sem me cansar e melhorei muito minha autoestima”, disse Ana, que criou um vídeo onde mostra sua transformação e dá seu depoimento -- clique aqui -- para incentivar outras pessoas na mesma situação.

Antes de começar a usar o Freeletics, Ana afirma que tentou vários outros métodos, mas sempre sem sucesso. “Nunca conseguia ficar mais de três meses numa academia, pois enjoava e achava o treino repetitivo. Além disso, o ambiente é intimidador, pessoas com o corpo em forma e eu tentando apenas sair do zero”, explica. A empresária conta ainda que encontrou no aplicativo algo diferente, feito a qualquer hora e em qualquer lugar. “Ele vai lançando vários desafios que tiram a gente da zona de conforto, mesclando treinos de força, cardio e corrida. E melhor, consigo fazer isso em casa, perto dos meus filhos”, disse.

O aplicativo pode ser usado em três modalidades: o Bodyweight, para treinos funcionais de alta intensidade usando apenas o peso do próprio corpo; O Running, para treinos com corridas intervaladas; o Gym, que eleva a experiência do treino em academias para um novo patamar; e o Nutrition, recém lançado no Brasil, que trabalha como um nutricionista de bolso. Todos os apps contam com o “Coach” (o Treinador), uma ferramenta de inteligência artificial que constrói rotinas de treinos e dietas personalizadas para cada usuário de acordo com o nível atual de condicionamento físico.

A primeira sessão, o “Coach” promove uma série de testes de condicionamento físico e um questionário para saber qual é o seu nível atual. As respostas são usadas para criar a primeira semana de treinos, com vídeos tutoriais didáticos para a execução correta. “Ele vai sentindo sua resistência e se adequando ao seu perfil de acordo com seus feedbacks ao final de cada treino, como se você estivesse acompanhado de um personal. Ou seja, cada vez que você treina o programa conhece melhor o seu corpo", disse Agostini.

“A atividade física é essencial para todos, porém, deve ser feita com moderação e de forma progressiva. Para pessoas que buscam a performance em algum esporte, essa frequência pode ser maior, substituindo os dias de repouso por exercícios de menor intensidade ou que trabalhem outros grupos musculares”, recomenda o ortopedista Eduardo da Costa Brandão Prota, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de São Paulo.

Com o corpo mais preparado e a alimentação regrada, Ana resolveu ir para um novo ponto: correr mais e em menos tempo. Ao invés de colocar um tênis no pé e correr aleatoriamente, sem apoio, o coach novamente foi sua arma secreta. “Eu não conseguia correr até a esquina de casa. Foi quando comecei a usar o Freeletics Running e em seis meses, com alimentação regrada e mantendo um ritmo de quatro treinos semanais de exercício, eu participei da meia maratona de Campinas (SP), com 21 quilômetros", comemora.

