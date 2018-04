Sintoma de sarampo? Saiba mais sobre os cuidados com as crianças

Manaus - De acordo com dados repassados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 71%, dos casos suspeitos da doença estão concentrados em crianças de até cinco anos. Mesmo com o fim da campanha, a vacinação será mantida para a faixa etária e também para a faixa considerada "de rotina", que engloba crianças de 6 meses até adultos de 49 anos.

O 6º Informativo Epidemiológico do Sarampo, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no dia 17 de abril, mostra que Manaus registra 237 casos notificados de sarampo. Do total, 16 foram confirmados, sendo sete em crianças com menos de um ano e cinco na faixa etária até quatro anos. Qualquer pessoa que queira se imunizar contra o sarampo pode procurar uma das unidades de saúde e solicitar a vacina.

O que é o sarampo?

O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, transmissível e extremamente contagiosa. Os sintomas são febre e manchas vermelhas acompanhadas de um ou mais dos seguintes sintomas: tosse, coriza, conjuntivite.

De acordo com a Dra. Catique, que atende no hospital São Lucas, assim que apresentar estes sintomas, o paciente deve procurar um PA – Pronto atendimento, para ser realizado o exame para o diagnóstico, afirma a pediatra.

A prevenção desta doença é feita através da vacina que é a forma mais eficaz de se prevenir contra o sarampo. Toda pessoa de 01 a 49 anos, inclusive quem já teve a doença deve se vacinar nas salas de vacinas disponíveis na rede pública de Manaus.

O sarampo é causado por um vírus altamente contagioso – 90% das pessoas sem imunidade que compartilham espaços com pessoas contaminadas contraem a doença e é transmitido através do contato com gotículas do nariz, da boca ou da garganta da pessoa infectada, quando ela tosse, espirra e respira.

O paciente poderá passar por 3 fases

1. Prodrômica ou Pródromo

Refere-se ao período de tempo entre os primeiros sintomas da doença e o início dos sinais ou sintomas com base no diagnóstico. Nela, o paciente terá os sintomas iniciais da doença, que dura cerca de 2 a 3 dias.

2. Exantemática

Ocorre piora dos sintomas nesta fase, podendo ocorrer as seguintes complicações: Erupções cutâneas que aparecem primeiro na cabeça e “descem” com o tempo para os pés, desaparecem em 7 a 10 dias, secreções aumentadas nas vias respiratórias superiores, elevada produção de muco nos pulmões, voz rouca, Faringe e boca inflamadas.

3. Descamativa

Nesta fase as manchas escurecem, provocando uma descamação fina. Contudo, a febre e a tosse diminuem sensivelmente. Entre os principais sinais estão: conjuntivite intensa, pneumonia, infecção no ouvido, diarreia, encefalite.

“Não existe tratamento específico, o que há é o tratamento para diminuir sintomas como a febre e tosse. Quando o médico indica algum antibiótico, ele servirá para combater alguma possível complicação”, nos relata a especialista.

A melhor e eficaz forma de prevenção é a vacina contra o sarampo, ela tem eficácia em 97% dos casos. Também há anticorpos contra a doença, só que temporários, eles são transmitidos pela placenta para os lactentes de mães que já tiveram sarampo, o que faz com que o bebê fique imune em seu primeiro ano de vida.

