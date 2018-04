Lacc promove manhã de beleza para pacientes com câncer

Manaus - A Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc), entidade de cunho filantrópico, realiza, no dia 12 de maio (sábado), uma manhã de beleza para aproximadamente 100 pessoas, entre elas, pacientes oncológicas auxiliadas pela ONG e seus acompanhantes.

A atividade é alusiva ao Dia das Mães, comemorado em todo o território brasileiro no domingo (13). O evento “Bem me quero” começa às 9h e vai até às 14h, na sede da entidade – rua Padre Manuel da Nóbrega, Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, localizado atrás do Colégio La Salle.

O objetivo é resgatar a autoestima de quem luta contra o câncer, já que, durante o tratamento, ocorrem mudanças físicas significativas, principalmente nas mulheres, como explica a diretora de captação de recursos da instituição, enfermeira Marília Muniz.



Leia também: Brasileiros apontam: vírus do Zika é eficiente contra o câncer

“Quem é submetido à quimioterapia, por exemplo, se depara com a perda repentina de cabelo e, em algumas situações, com o emagrecimento em função da falta de apetite. É importante que essas pessoas entendam que trata-se de uma fase passageira e que elas não devem deixar de se amar por isso. Pelo contrário: devem manter a autoestima em alta, pois são pessoas guerreiras, que precisam se olhar no espelho e se valorizar. O importante é não se deixar abater”, explicou Muniz.

De acordo com ela, durante a atividade também haverá apresentação musical com os cantores Lili Andrade, Bernardo Lameiras, Domingos Sávio e Severino Filho, todos voluntários da causa.

Também está programada a distribuição de lanches e o sorteios de brindes, além de palestras sobre reeducação alimentar com a nutricionista Patrícia da Silva Rocha, uma das participantes do projeto. Os serviços de beleza ficarão a cargo dos alunos do curso de Estética e Cosmética da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), parceira em diversas ações da ONG.

A ação também busca alertar os participantes sobre os fatores de risco do câncer e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, que podem salvar vidas. Além da Fametro, apoiam a atividade o Magnu´s Buffet, Barra Som e Eventos, Fiesta Buffet, Wanilce Pimentel e o empresário Manolo e família.

Lacc

A Liga Amazonense Contra o Câncer foi fundada há 63 anos, com o objetivo de combater o câncer em seus mais diversos níveis. A instituição desenvolve, atualmente, diversos projetos sociais e assistenciais, em prol do paciente com câncer.

A manutenção das ações se dá através de valores doados pela sociedade, a partir do call center (92-21014949 e 4900) e do site da instituição. A ONG recebe, ainda, transferências bancárias online pela conta corrente 691017-3, agência 0482-0, Bradesco, CNPJ 044991820001-48.

Leia mais:

Ações intensificam combate à malária na Amazônia

Sintoma de sarampo? Saiba mais sobre os cuidados com as crianças

Saiba os riscos da pressão alta e previna-se contra a doença