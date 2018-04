Você sabe quais são os efeitos do álcool no organismo?

Manaus - É inegável que uma boa parcela do povo brasileiro gosta de uma cerveja gelada, um bom vinho ou até mesmo de um copo de whisky. O hábito comum de boa parte dos brasileiros acende um alerta sobre os riscos para a saúde do excesso no consumo de bebida alcoólica. Especialista procurado pelo Em Tempo fez uma lista com os malefícios causados pelo "copo a mais" que você toma durante uma festa ou no happy hour com os amigos.

Entre os efeitos no organismo humano, apontados pelo clínico geral Arthur Frazão, estão: a fala arrastada, vômitos, sonolência, dor de cabeça, alteração na capacidade de raciocínio e alteração na percepção. A coordenação motora também fica comprometida e ela é a responsável pela causa de acidentes de trânsito, já que resulta na perda de atenção.

"Esses efeitos podem variar de pessoa para pessoa, dependendo da quantidade de álcool ingerido e da condição física do indivíduo. Entretanto, todos começam a aparecer de imediato. Para a mulher grávida, o risco do consumo de álcool é ainda maior. Ele pode acarretar na síndrome fetal alcoólica, que provoca deformação física e retardo mental na criança", disse Arthur.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo excessivo de mais de 30g de álcool, por dia, equivalente a duas latas de cerveja ou três taças de vinho, a longo prazo, pode favorecer o aparecimento de hipertensão, arritmia, aumento do colesterol, gastrite, cirrose hepática e impotência sexual.

"O consumo de bebidas alcoólicas em excesso pode aumentar a pressão e, por isso, não é recomendado medir a pressão após consumir esse tipo de bebida. O excesso de álcool também pode afetar o funcionamento do coração, podendo ocorrer fibrilação arterial, que causa a arritmia", explicou

Ainda segundo o especialista, uma das doenças mais comuns provocada pelo consumo de álcool excessivo é o aumento do colesterol. A cirrose também é comum e é causada por uma inflamação do fígado. O uso abusivo de bebidas alcoólicas está associada à ela.

A duração dos efeitos do álcool no organismo está relacionada com o tempo de metabolização realizada pelo fígado. Segundo o clínico geral, Arthur Frazão, o corpo leva uma hora para metabolizar uma lata de cerveja.

"Os efeitos no ser humano podem ocorrer em diversas partes do corpo. Pode atingir o fígado, até os músculos ou a pele", completou.

