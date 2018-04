Saiba como identificar problemas de visão em bebês e crianças

Problemas oculares são cada vez mais comuns em crianças, saiba como identificá-los | Autor: Reprodução

Manaus – Você já assistiu ao vídeo que mostra a reação da pequena Piper, um bebê de apenas seis meses, que ao colocar óculos enxerga claramente pela primeira vez? O vídeo rodou o mundo por meio das redes sociais e levanta um tema, que muitas vezes é pouco comentado por pais e adultos: bebês que precisam usar óculos.

Assim como Piper, o pequeno Arthur Bastos, de 4 anos, também precisou usar óculos desde o ano passado (2017). A administradora Luciana Bastos, que é mãe de Arthur, conta que a suspeita começou após a família identificar que ele preferia assistir aos programas infantis pelo Tablet ao invés da televisão.

“Desde os dois anos de idade ele começou a ter esse tipo de comportamento, e quando assistia algo na TV ficava muito próximo do aparelho”, conta a mãe. Ao levar o pequeno no oftalmologista, foi diagnosticada miopia nos dois olhos. A adaptação ao novo acessório foi muito rápida, lembra a mãe. "Como o irmão e o pai dele usam óculos, ele não estranhou. Muito pelo contrário, não quer tirar os óculos nem para tomar banho", conta Luciana.

A oftalmologista Afra Bernardes explica como identificar os sintomas de que podem haver problemas nos olhos | Foto: Arquivo Pessoal

Mas afinal, como identificar quando os pequenos, principalmente os bebês necessitam de óculos? Especialista em plástica ocular, órbita vias lacrimais e estrabismo, a oftalmologista Afra Bernardes esclarece algumas dúvidas muito comuns, e que normalmente surgem quando o assunto é óculos para crianças.

Quais sintomas os adultos devem estar atentos?

Em crianças, que já conseguem dizer o que estão sentindo, a identificação de sinais pode ser mais fácil. É comum que eles reclamem de dores de cabeça, principalmente no fim do dia.

Arthur foi diagnosticado com miopia aos 3 anos e desde então não tira mais os óculos do rosto | Foto: Arquivo Pessoal

Outro ponto destacado pela oftalmologista acontece com crianças em idade escolar. “Elas sentem dificuldade em fazer tarefas da escola e algumas apresentam até desinteresse em atividades escolares”, alerta.

Já para os bebês, que não falam e ainda estão desenvolvendo a visão, os pais devem prestar atenção em alguns detalhes. Em caso de sinais como, por exemplo, manchas esbranquiçadas nos olhos, ou até um reflexo branco no centro da pupila, é necessário procurar um especialista imediatamente.

Se a criança tem algum tipo de erro refrativo nos olhos, como miopia, hipermetropia e astigmatismo, poderá ter dificuldade em reconhecer rostos ou em pegar objetos próximos. Esses sinais podem ser facilmente percebidos pelos adultos. “Se aproximar bastante de objetos pode ser um sinal de que a criança não está enxergando corretamente”, explica a profissional.

A partir de que idade o bebê pode ir ao oftalmologista?

Ao nascer, a criança já deve realizar o “teste do olhinho” a fim de detectar alguma doença ou infecção. Apesar de eficaz, o teste não identifica e nem avalia se o bebê tem algum tipo de erro refrativo nos olhos. Por isso, o exame completo com o oftalmologista é importante.

O número de crianças míopes é cada vez maior, mostram estudos | Foto: Divulgação

Outra indicação da oftalmologista é que, ao completar um ano, os pais levem o filho ao médico especializado para fazer um exame de fundo de olho e continue se consultando de maneira periódica. “A partir dessa idade, a criança já deve fazer consultas normais de rotina para avaliar a necessidade de usar óculos”, destaca.

Qual a importância do diagnóstico precoce?

Quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, melhor serão as chances de estabilizar o erro refrativo e equilibrar o problema visual da criança. Em casos de doenças como catarata ou glaucoma congênito, a operação deve ser feita o quanto antes, idealmente no primeiro mês de vida.

Erros refrativos como miopia, hipermetropia ou astigmatismo, se não corrigidos precocemente com óculos, podem ocasionar problemas como ambliopia, o famoso distúrbio conhecido como “olho preguiçoso”, em que a pessoa tem dificuldade de focar em determinados objetos por falta de estímulo visual.

Passar muito tempo dentro de casa em frente a aparelhos eletrônicos ou lendo é prejudicial para o desenvolvimento da visão | Foto: Divulgação

O tratamento para ambliopia tem melhores resultados quando realizado até os sete anos de idade, caso contrário a visão ficará diminuída, não havendo melhora na idade adulta. “A nossa visão se forma até os sete anos de idade, por isso é importante realizar esses diagnósticos e fazer os tratamentos antes de atingir essa idade”, informa a médica.

A partir de que idade um bebê pode usar óculos?

Normalmente, a partir de seis meses um bebê já pode usar óculos. As lentes dos óculos são fabricadas em um material mais resistente para suportar quedas e arranhões. A armação dos óculos costuma ser emborrachada e possui uma espécie de elástico ou adaptador entre as duas hastes, o que ajuda a prendê-la na cabeça do bebê e impedir que caia.

Ficar muito tempo em frente à TV faz mal?

Exercitar apenas a visão de perto, utilizada para ver televisão, assistir desenhos no tablet e até mesmo ler livros é prejudicial ao desenvolvimento das funções oculares em uma criança. O ideal é realizar atividades tanto dentro de casa quanto ao ar livre.

Estudos mostram que pessoas que realizam atividades ao ar livre estão menos propensas a desenvolver miopia do que as que permanecem a maior parte do dia dentro de casa. A falta de estímulo visual e a não realização de atividades fora de casa são umas das principais causas do “olho preguiçoso”.

O número de pessoas míopes é cada vez maior, por isso diversas campanhas incentivam a prática de vários tipos de atividades ao ar livre. “Com esse exercício a gente evita o que chamados de ‘acomodação da visão’, que é o olho focando para perto”, conclui Bernardes.

