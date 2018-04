Chip da beleza promete eliminar celulites e auxiliar no emagrecimento

Manaus - Dentro dos avanços da tecnologia nos dias modernos, muitas pessoas estão em busca de ferramentas que melhorem o padrão de vida. Aplicativos que "pedem" comida sem precisar sair de casa, nuvens de arquivo onlines e outros diversos exemplos do dia a dia já são quase parte essencial das pessoas na atualidade.

Dentro deste cenário, uma das últimas novidades vem do mundo médico, onde a promessa de que um chip implantado no corpo das mulheres resolveria o problema do emagrecimento, das espinhas e do mau humor no período menstrual.

Na busca pessoal pelo "corpo perfeito", a reportagem ouvir opiniões de mulheres manauenses sobre este artifício e, entre algumas falas, como "apesar de ter medo, seria ótimo se o chip cumprisse o que promete", outras surgiram, como "não aceito implantar nada no meu corpo. Fechar a boca é o mais certo para mim".

O tratamento, em média, custa de R$1,5 a R$2,5 mil | Foto: Janailton Falcão

Leia também: Pedra nos rins: conheça os sintomas, causas, prevenção e tratamento

Sonho de princesa

A fisioterapeuta Mayanne Nascimento, de 27 anos, disse que tem uma longa batalha com a balança. Aos 17 anos, quando saiu do ensino médio, ela disse que pesava 100 quilos. Após uma doença, conseguiu perder 30 quilos em um final de semana. A partir daí, adquiriu um corpo que nunca tinha tido e começou a buscar por um peso que lhe agradasse aos olhos.

"Não sei ao certo a doença que tive; acho que foi uma virose comum. Sei que no final estava 30 quilos mais magra. Até minha professora, na época em que fazia aulas de dança, ficou assustada. Depois, engordei de novo e descobri que tinha ovários policísticos. Por isto, uma disfunção hormonal impedia que eu voltasse ao peso de antes", explica.



A fisioterapeuta diz que sonha em voltar ao peso conseguido, pela última vez, em 2015 | Foto: Divulgação

Com o tratamento convencional não funcionando, sendo reeducação alimentar e exercícios físicos, ela disse que visitou uma especialista em ginecologia e começou um tratamento a base de anticoncepcionais, no objetivo de equilibrar as taxas hormonais que a faziam ter a pele oleosa e retenção de líquido.

Com o tratamento não funcionando, ela contou que suspendeu as pílulas, porém ainda busca a perca de massa gordural em excesso. "Como tenho problemas de retenção de líquidos, meu corpo tende a ficar mais inchado, principalmente no período menstrual. Teve um tempo que até tentei atividades físicas e passei a ingerir alimentos regrados, mas é difícil lutar contra meu próprio organismo. Fico com medo de tudo aquilo que mexe no organismo, mas se soubesse direitinho o que é, implantaria, sim, este chip", conclui.

No caso de Mayanne, com o tratamento tradicional não funcionando, a alternativa são os hormônios | Foto: Divulgação

"Tenho minhas dúvidas"

Já para a gastrônoma Nathaly Rodrigues a ideia de implantar algo no corpo que altere os níveis hormonais é totalmente avessa. Segundo ela, cada um é diferente e tem particularidades biológicas também diferentes. "Uma pessoa que ganha mais massa muscular com suplementos não prova que todos que também consumirem o produto vão ganhar. São coisas complexas e individuais que não servem para uma fórmula absoluta", defende.

Rodrigues é dona de uma microempresa, no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus, onde confecciona bolos, doces e comidas diversas. Para ela, trabalhar com comida nunca foi um desafio na busca pelo emagrecimento, sendo o mais difícil passar pelo condicionamento mental de quem quer mudar o corpo tem que enfrentar.

Para a boleira Nathaly, o único meio confiável é a reeducação alimentar e exercícios físicos | Foto: Divulgação

"Fiz três períodos de nutrição e sabia exatamente o que precisava para emagrecer. Tanto, que consegui perder 38 kg de gordura e pesos desnecessários quando fiz uma dieta baseada naquilo que aprendia nas aulas. O mais difícil foi preparar toda a minha rotina para ter uma vida saudável. A rotina não deixava eu parar para fazer uma comida melhor e comia o que tivesse na geladeira. Sei o que preciso para emagrecer e não é de um implante em alguma parte de mim", garante.

Falta de hormônio

A dona de casa Josianne Figueirêdo também não concorda com a ideia de um chip hormonal. Recentemente, ela passou por uma histerectomia total, decorrente de vários miomas no ovário. Com a retirada do colo do útero e do ovário, além das trompas esquerdas, ela diz que pode sofrer alterações hormonais sérias, devendo entrar na menopausa mais cedo.

"A médica me explicou que, devido a perda do aparelho reprodutor, eu não vou mais ter a distribuição de hormônios no nível normal. Inconstância de humor, dificuldade acima do comum para perder peso, falta de colágeno na pele são alguns dos problemas que posso enfrentar futuramente. Ainda assim, não quero tomar nenhum hormônio. Prefiro regrar minha alimentação e cuidar bem de mim do que apelar para um chip de hormônios qualquer", completa.

O chip

Desmistificando muita coisa na cabeça alheia, a ginecologista Elainy Lima, uma das primeiras médicas a trazer a técnica para Manaus, explica que o chip, na verdade, é um pequeno bastão de silicone colocado sob a pele do glúteo. Famoso após ser aderido por personalidades brasileiras, principalmente no período do Carnaval, a profissional diz que o implante ganhou espaço na mídia pelo efeito colateral estético que causa.

O chip se tornou popular primeiro entre os famosos por prometer acabar com a celulite e a oleosidade de pele | Foto: AndreyPopov

"Existem vários implantes hormonais atualmente, sendo este método apenas um deles. Inicialmente, ele serve para falências hormonais por causas de alterações no organismo como a menopausa e no tratamento de doenças ginecológicas dependentes de hormônios, como na síndrome dos ovários policísticos. Devido a alguns efeitos estéticos como diminuição da celulite e da oleosidade da pele, a técnica acabou ganhando fama", pontuou.

A profissional esclarece que os implantes hormonais são feitos sob medida com total supervisão médica, em que os hormônios e as doses são planejados para cada paciente, de acordo com o biotipo. Um diferencial do "chip" é de que ele não passa por órgãos como estômago e fígado, comparado com as pílulas via oral. Neste ponto, alguns efeitos como vômito e enjoo são descartados do tratamento.

O tratamento é de longa duração, com efeito de até três anos | Foto: Janailton Falcão

"Apesar de possíveis efeitos indesejados aparecerem, como qualquer outro tratamento médico, o que desperta mais interesse são os resultados esperados. Frequentemente as pacientes irão experimentar diminuição da celulite, aumento da força e da massa muscular, em resposta ao esporte , melhora na TPM e na libido", termina.

Curiosidades

O preço médio deste tratamento varia de R$1,5 mil a R$2,5 mil nas clínicas da cidade. Além de ser um implante de longa duração, com efeito durável de até três anos, ele não é definitivo no organismo, precisando o retorno ao consultório médico.

É recomendado para mulheres que nunca tiveram filhos e tem recuperação rápida da fertilidade após a remoção do implante. Pode ser utilizado durante a amamentação, não afetando a quantidade nem a qualidade do leite materno.

Pode ser utilizado também em mulheres que não toleram ou que são contraindicadas para a administração de estrogênios, no exemplo de pacientes com risco aumentado de trombose ou com crises de enxaqueca. Também não interfere com a espontaneidade das relações.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Tratamentos estéticos auxiliam nos resultados dos exercícios físicos

Saiba os riscos da pressão alta e previna-se contra a doença

Conheça os poderosos benefícios do mastruz