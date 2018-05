Especialista alerta para o cuidado regular com os olhos

Manaus - A visão nos possibilita enxergar tudo ao nosso redor, diferenciar as cores e conhecer tudo o que o mundo oferece. Mesmo assim, as pessoas ainda não dão a devida atenção à saúde dos olhos. Há diversas doenças oculares que surgem em todas as idades e que podem levar à cegueira. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 60% e 80% dos casos de cegueira no mundo poderiam ter sido evitados ou têm tratamento.

Diante dessa situação, é fundamental saber mais sobre essas doenças, por isso, o Em Tempo conversou com o especialista oftalmogeriatra Swammy Mitozo, médico do Ceoftam, para explicar três delas que podem levar à perda da visão.

1. Degeneração macular relacionada com a idade (DMRI): É a principal causa de cegueira em pessoas acima de 50 anos. Ela provoca uma lesão e desgaste na parte central da retina, chamada de mácula, que deixa a visão embaçada e faz surgir uma mancha central escura. Existem dois tipos de DMRI: Atrófica ou Seca e Exsudativa ou Úmida.

Segundo o oftalmogeriatra, essa doença é degenerativa e crônica, necessita de acompanhamento contínuo e regular com retinólogo. Como medida de prevenção, é recomendado o uso habitual de óculos de sol.

“Outra maneira de se prevenir é a adoção de um estilo de vida mais saudável. É recomendado ingerir poucos alimentos gordurosos e basear a dieta em produtos saudáveis, como frutas e verduras. Essas atitudes auxiliam a ter uma maior qualidade de vida durante o envelhecimento”, disse o médico.

2. Glaucoma: Essa é uma doença que atinge o nervo óptico, de forma que ele deixa de levar as informações visuais para o cérebro. O glaucoma é causado pelo aumento da pressão intraocular devido a uma dificuldade na drenagem no líquido, chamado de humor aquoso, que circula dentro do olho. Se não tratado, causa dano permanente ao nervo e perda de visão. Mitozo explica que na maioria dos casos, o glaucoma não apresenta sintomas específicos e que nas fases avançadas da doença, pode haver: perda de visão periférica (a pessoa começa a esbarrar em objetos e pessoas) e visão turva. “A doença não possui um tratamento curativo, mas pode ser controlada com o uso de colírios específicos, comprimidos e até com a realização de uma cirurgia anti-glaucomatosa.”, ressaltou o oftalmologista.

3. Descolamento de retina: A retina é a membrana que reveste internamente a parte posterior do globo ocular, é responsável por transformar o estímulo luminoso em estímulo nervoso. Traumatismos, inflamações, ou algumas doenças, como a diabetes; podem levar ao descolamento da retina. Segundo Mitozo, os sintomas que caracterizam o descolamento são: visão turva e embaçada; percepção de faíscas/ flashes de luzes no campo de visão;Moscas volantes:perda súbita da visão.

Para Mitozo, o descolamento de retina é uma emergência oftalmológica. Para evitar perda da visão, é preciso tratá-lo o mais rápido possível.

“O diagnóstico é comumente realizado através do exame de mapeamento de retina, também podendo ser utilizado o ultrassom em casos mais graves.”, disse.

Há diversas formas de tratamento. No entanto, diz o médico, na maioria dos casos, o tratamento é cirúrgico através da vitrectomia ou aplicação a laser.

