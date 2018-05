Resultado de experiência no combate ao sarampo é apresentado no AM

Manaus - Os resultados preliminares sobre o estudo das ações de combate ao sarampo, no Amazonas foram apresentados nesta segunda-feira (7), por bolsistas do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS), do Ministério da Saúde (MS).

A apresentação aconteceu na sala de situação de vigilância em saúde, que agrega representantes da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) e Fundação de Medicina Tropical.

Leia também: Caminhar, mesmo que por pouco tempo, aumenta a longevidade, diz estudo

O EpiSUS é um programa da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde (SVS) e oferece treinamento para profissionais de nível superior com a finalidade de capacitar para atuação na área de epidemiologia, reforçando a preparação do SUS para responder às emergências em saúde pública.

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Semsa, enfermeira Marinélia Ferreira, os profissionais em treinamento pelo EpiSUS têm a oportunidade de realizar a investigação de surtos ou epidemias em diferentes regiões do Brasil, e Manaus recebeu duas bolsistas da área de enfermagem e farmácia, que colaboraram nas ações desenvolvidas no combate ao sarampo.

“As duas profissionais atuaram durante 35 dias e, além de colaborar com o trabalho de campo na investigação de casos, ajudaram a identificar pontos frágeis e também na análise de questões importantes como a cadeia de transmissão, no processo de investigação e do encerramento dos casos de sarampo. Foi importante contar com esse apoio por causa da experiência que trouxeram a partir da participação em outras situações de surto de doenças e também por reforçar a equipe de trabalho em Manaus”, afirmou Marinélia.

A apresentação dos resultados foi feita pela enfermeira Rita de Cássia Ferreira Lins, acompanhada da farmacêutica Bruna Dias Tourinho. Há um ano atuando como bolsistas do EpiSUS, Rita de Cássia explica que a apresentação é uma forma de encerrar o primeiro ciclo da participação junto à equipe vigilância em Manaus, já que as duas bolsistas retornam ao município no dia 22 de maio.

“O nosso papel é auxiliar a equipe do município de Manaus e do estado do Amazonas, contribuindo com a experiência adquirida trabalhando em outros municípios ou sugerindo estratégias para o combate ao sarampo”, destacou a enfermeira, que já trabalhou na investigação de surtos de doenças em cidades no Ceará e Distrito Federal.

Leia mais:

Especialista alerta para o cuidado regular com os olhos

Quer engravidar? Use a fé, diz estudo

Apenas 9% dos asmáticos estão com a doença controlada no Brasil